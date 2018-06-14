Отдых в Кирилловке 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Лето уже началось и пора подумать об отпуске. Факты ICTV подготовили спецпроект, который поможет определиться с летним отдыхом у моря, не выезжая из Украины.

Кирилловка – один из самых популярных курортов в Украине. Отдых у Азовского моря способствует восстановлению и укреплению центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, верхних дыхательных путей, снижает воспалительные процессы в мышцах и суставах, а также аллергические реакции.

Микроклимат Азовского моря идеально подходит детям, а море здесь мелкое.

Смотрите: Веб-камеры Кирилловки онлайн

Кирилловка – поселок городского типа в Запорожской области на берегу Азовского моря. Он расположен на полуострове, образованном двумя лиманами, Утлюкским и Молочным. В Кирилловке есть две прилегающие косы – Пересыпь и Федотова, микрорайон Степок, а также остров Бирючий, соединенный с материком Федотовой косой. За ним начинается заповедная зона.

Как добраться

От Киева до Кирилловки – 705 км. Ближайшая железнодорожная станция от Кирилловки находится в 42 км – станция пгт Акимовка Приднепровской железной дороги, город Мелитополь (67 км) или город Запорожье (188 км), от которых добраться до Кирилловки можно на рейсовом автобусе или маршрутке.

Поезд

Если вы решите ехать на поезде, тогда необходимо покупать билеты до Запорожья (цена из Киева – от 165 грн) или Днепра (138 грн), до Акимовки едет поезд Киев-Пасажирский – Геническ, билеты – от 224 грн. Оттуда пересесть на маршрутку (от 40 грн).

Автобус

Стоимость проезда на автобусе из Киева до Кирилловки составит около 580 грн. От Днепра до Кирилловки — 250 грн; Запорожье — Кирилловка — 160 грн.

Смотрите: Такси и маршрутки в Кирилловку

Жилье в Кирилловке

Самое дешевое жилье стоит от 100 с человека в сутки, однако это будет номер абсолютно без удобств, а номер с удобствами возле моря обойдется в 350-500 грн в сутки с человека. Самые лучшие номера стоят 800-1200 грн в сутки с человека.

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Отели

АННА SPA

Трехзвездочный отель АННА SPA расположен на Федотовой косе в 250 метрах от моря.

В отеле есть все услуги и условия – бассейн, кондиционер, интернет, телевизор, детская площадка, автостоянка и питание. Также есть возможность взять с собой на отдых домашнего питомца.

Стоимость проживания разная. Цена зависит от выбранного периода отдыха.

Номер для двоих в период до 15 июня обойдется в 700 гривен в сутки. Такая же цена заявлена на период после 27 августа.

В промежутке с 15 по 23 июня этот же номер будет стоить 750 гривен в сутки.

С 23 июня по 26 августа цена – 1080 грн.

Номера отеля оборудованы кухней, поэтому питаться можно самостоятельно или заказать питание по системе завтрак и ужин или завтрак-обед-ужин.

Гольфстрим

Этот отель также расположен на Федотовой косе.

Территория отеля закрытая и красиво декорирована. В отеле есть все необходимые условия, но Wi-Fi здесь платный – 30 гривен за 72 часа. На территории есть бассейн.

Цена за проживание здесь тоже немного кусается.

За двухместный номер в период до 21.06 придется заплатить 1200 грн в сутки. Столько же будет стоить номер после 27 августа.

В промежуток с 22 июня по 26 августа этот же номер будет стоить 1800 гривен в сутки.

Атлантис

Хорошее место для отдыха с детьми. Здесь есть 2 бассейна и детская площадка.

Условия проживания здесь на высшем уровне и все в наличии. Даже есть свой пляж.

До 15 июня и после 28 августа стоимость стандартного номера составит 800 гривен в сутки. В остальной период лета – 1400 гривен.

Базы отдыха

Армати

Эта база находится в конце Федотовой косы в 300 метрах от моря.

Здесь нет двухместных номеров, поэтому это идеальный вариант для отдыха с семьей по доступной цене.

Номера оборудованы кухней, что означает хорошую экономию на питании.

Стоимость трехместного номера не превышает 500 гривен в сутки. Такая стоимость заявлена на период с 1 июля по 15 августа.

До 10 июня цена составит 400 гривен за сутки.

В “бархатный сезон” с 1 по 28 августа стоимость номера будет от 450 гривен в сутки.

Азов-Люкс

Находится в середине Федотовой косы.

Номера отеля оснащены всем необходимым включая кухню и холодильник. Интернет также присутствует, но за 30 гривен – 72 часа.

На территории есть детская площадка. Рядом с базой расположен детский развлекательный комплекс.

До 15 июня стоимость номера – 500 гривен в сутки.

С 16 июля по 28 августа – 650 гривен.

Елена

Эта база считается лучшей среди отдыхавших по соотношению цена – качество.

Не во всех номерах есть кухня, но на территории есть кафе.

До моря от базы приблизительно 250 метров.

До 10 июня стоимость номера составит 350 гривен в сутки. До 20 июня – 400 гривен.

С 20 июня и до конца августа цена будет 500 гривен.

Адмирал

База находится в непосредственной близости к морю.

Во всех номерах есть кухня, но, если готовить не хочется, тогда можно заказать питание. Это обойдется в 150 гривен в сутки.

До 15 июня стоимость составит 700 гривен в сутки. С 16 до 22 июня – 800 гривен.

С 23 июня и до конца августа – 950 гривен в сутки.

Цена идет за двухместный номер, в котором есть 4 спальных места.

Миллениум

Самый скромный отдых. Здесь горячая вода, как в старые добрые времена, подается по времени, а телевизору не место в номере. И правильно – рядом море.

В номерах есть кухня, поэтому питаться можно самому, тем более, что рядом с базой находится рынок и магазин.

Стандарт будет стоить от 200 гривен, а люкс от 300 гривен.

Частное жилье

Согласно сайту doba.ua, снять частное жилье весьма специфичное занятие и совсем недешевое. Да и еще рисковое.

Все квартиры в Кирилловке переоборудованы в мини-отели и сдаются исключительно по комнатам. Хозяева в основном сдают их минимум на 7 дней.

Цены за день проживания начинаются от 450 гривен в сутки. Однако, как показывает практика, это цена только для сайта. По факту же в летний период просят от 550 гривен в сутки.

Пляжи в Кирилловке

Самая длинная коса Азовского моря – Федотова. Она расположена на 45 км по берегу моря.

На Федовой косе расположены самые чистые пляжи и достаточно глубокое море.

Пляжи здесь большие и песчаные с элементами мелкого ракушечника.

Море и пляж чистые по всей длине косы, но бывалые выбирают ее конец. Там пляжи практически нетронутые. Это обусловлено плохой дорогой.

К слову, все пляжи в Кирилловке бесплатные.















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Развлечения в Кирилловке

Помимо чистых пляжей и моря в Кирилловке есть где провести досуг.

Аквапарк Остров Сокровищ

Этот аквапарк удивил своим высоким уровнем всех отдыхающих. Он стал самым большим комплексом в СНГ и вошел в пятерку крупнейших аквапарков на территории Европы.

Аквапарк занимает площадь 5,7 гектаров. Одновременно здесь могут находиться до 1,5 тысячи человек.

В комплексе насчитывается 27 разнообразных аттракционов.

Дельфинарий Оскар

Дельфинарий находится возле аквапарка и также является крупнейшим в Украине. Здесь могут одновременно разместиться 870 человек.

Помимо представлений, здесь можно пройти курс дельфинотерапии и, конечно, же снять фото и видео.

Стоимость билета

Ежедневно в 11.00 и 15.00:

Обычный билет – 180 грн

VIP-билет (первые 3 ряда по центру) – 220 грн

Парк аттракционов

В Кирилловке есть два таких парка. Они начинают работу после 18.00.

Здесь очень большой выбор аттракционов – много детских каруселей.

Есть колесо обозрения, с которого открывается очень красивый вид.

Вход на территорию бесплатный. Оплата только за аттракционы.

Цены на продукты в Кирилловке

Цены на еду в Кирилловке в среднем 100 грн за 3-разовое питания в сутки с человека. Но если вы решите готовить в номере, то можно сэкономить.

На форумах курорта пишут, что цены на продукты не отличаются от стоимости в других городах. Некоторые пишут, что, как и свойственно курортам, цена на 10% завышена.

Ранее Факты ICTV подготовили подборку, которая поможет всем, кто хочет купить путевку в детский лагерь до 6000 гривен.

Фото: kirillovka.ks.ua.