Отдых в Сергеевке 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Отдохнуть на море, а заодно и подлечиться. Факты ICTV предлагают обратить внимание на отдых в Сергеевке, если вы хотите провести отпуск у моря, не выезжая из Украины.

Поселок Сергеевка находится в Одесской области у Черного моря в экологически чистой зоне. Курорт расположен на берегу Шаболатского лимана и отделен песчаной косой от моря.

Сергеевка – крупнейший приморский климато-бальнеогрязевой курорт на юге Одесской области. В радиусе 60 км от него нет крупных промышленных предприятий.

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На климат здесь влияет Черное море, лесопарковая зона и степные просторы. Сочетание морского и сухого степного воздуха оказывает уникальные лечебные свойства на организм.

Черное море здесь значительно чище, чем на крупных курортах и купаться здесь приятнее.

Как добраться

От Киева до Сергеевки – 557 км.

Поезд

Если вы решите ехать на поезде, тогда необходимо покупать билеты до Одессы (цена из Киева – от 138 грн). Там от вокзала немного пройти до автовокзала Привоз и сесть на маршрутку до Сергеевки. Цена билета – 120 гривен.

Автобус

Прямого автобуса из Киева до Сергеевки нет, поэтому придется ехать до Одессы (340 грн) или Белгород-Днестровского (от 300 грн) и там пересаживаться на маршрутку до поселка. Однако, ехать до Белгород-Днестровского утомительно и долго – 9-10 часов.

Где жить

Отель

Библиотека

Расположен на берегу Черного моря и Шаболатского лимана.

Отель состоит из 4-х номеров со всеми удобствами (размещение до 4-х гостей в каждом номере).

В номере есть кондиционер, холодильник, плазменный телевизор, кабельное ТВ, туалет, душевая или ванная и бойлер.

На территории отеля бесплатный Wi-Fi, парковка, беседки для отдыха и места для мангала.

Стоимость номера – 800 гривен в сутки.

Пансионаты и санатории

Оризонт

Здесь есть кинозал, интернет-кафе, библиотека, детская игровая комната, парикмахерская, косметический кабинет.

Во всех номерах есть телевизоры.

Парус

Пансионат расположен в парке, площадью один гектар, разбитом на берегу Шаболатского лимана.

Он состоит из четырех корпусов. Все номера укомплектованы кондиционером и телевизором.

Цена номера – от 616 гривен с частичными удобствами. В стоимость входит 3-разовое питание.

Cанаторий им. С. Лазо

До моря от санатория – 1500 метров.

В корпусе есть кинозал, бар, волейбольная площадка, тренажерный зал, бильярд, сауна с бассейном, детская комната, крытый бассейн с морской водой из лимана, камера хранения

Цена за двухместный номер в июне – 960 грн в сутки.

В июле и августе – 1080 грн в сутки.

В стоимость входит 5-разовое питание.

Базы отдыха

Лиман

На территории есть бассейн, автостоянка, беседки с мангалами, тренажерный зал. Wi-Fi на ресепшене и территории бассейна.

Также предоставляется услуга поездки на катере на морскую косу.

В июле и августе стоимость проживания 450 гривен с человека в сутки.

Музыкальная гавань

Находится в санаторно-курортной зоне поселка, на берегу Черного моря и Шаболатского лимана.

Номера здесь со всеми удобствами. Они оснащены мебелью, кондиционером, холодильником и телевизором. Окна всех номеров с видом на сосновый бор и море.

Мустанг

База расположена в центре Сергеевки.

На территории базы – мангал, детская площадка с качелями, теннисный стол. Есть стоянка для машин.

Условия проживания разные. Комнаты, с удобствами на территории – от 85 гривен в сутки с человека. Комнаты со всеми удобствами – от 180 гривен с человека в сутки.

Частное жилье

Судя по отзывам на форумах, частное жилье – это лучший вариант для Сергеевки.

Однокомнатную квартиру здесь можно снять за 300 гривен. Двухкомнатная обойдется в 400.

Трехкомнатная квартира будет стоить от 600 гривен, но все зависит от ваших потребностей. Есть вариант и за 450 гривен.

Пляжи в Сергеевке

Сергеевка известна своими песчаными пляжами. Они представляют собой песчаную косу шириной 150 м. До них необходимо добираться по бетонному мосту и пройти свой “километр здоровья”, либо на прогулочных катерах. Черное море здесь – теплое и чистое.

















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Развлечения в Сергеевке

Развлекательный комплекс Музыкальная гавань

На территории базы отдыха Музыкальная гавань находится ночной клуб. Здесь вы можете услышать музыку разных стилей на любой вкус – от дискотеки 80-х до модных DJ.

Также есть ресторан, где можно послушать живую музыку.

Кайт-школа Windrider

Здесь можно обучиться кайтсерфингу. Это отличный способ весело провести отпуск и научиться чему-нибудь новому.

Можно записаться на пробное бесплатное занятие.

Цены на продукты в Сергеевке

Цены на продукты питания в Сергеевке высокие. Продавцы на рынках делают наценку на фрукты, овощи, молочные продукты приблизительно 20-40% в сравнении с некурортными городами. Магазины завышают стоимость приблизительно на 20-30%.

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