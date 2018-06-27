Отдых в Коблево 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Оздоровительный и развлекательный курорт для молодежи и семей с детьми. Факты ICTV предлагают обратить внимание на отдых в Коблево.

Коблево – это популярный курорт на Черном море. Отдыхающих привлекают песчаные пляжи, много развлечений и хорошая инфраструктура.

Здесь отлично отдохнут, как молодежь, так и семьи с детьми – семикилометровая пляжная зона разместит всех желающих.

Пляжи здесь бесплатные, а вход в море пологий, с постепенным нарастанием глубины. У берегов очень мелко, что говорит о безопасном отдыхе для детей.

Смотрите: Веб-камеры пляжей Коблево

Также отдых в Коблево носит оздоровительный характер. Морские купания, солнечные ванны, лечебный морской воздух – все эти факторы оказывают благоприятное воздействие на органы дыхания, кожу, нервную и сердечно-сосудистую системы и повышают жизненный тонус.

Рядом с Коблево расположен Тилигульский лиман. Его считают источником лечебных грязей.

Как добраться

От Киева до Коблево 540 км.

Поезд

Если ехать на поезде, тогда нужно покупать билет до Одессы (цена из Киева – от 138 грн). Потом на автовокзале пересесть на маршрутку до Коблево (90 грн.) Ехать придется 1 час 40 минут.

Автобус

Прямой автобус из Киева до Коблево будет стоить от 345 гривен (время в пути – 8.35).

Где жить

Отели

Родео Парк

Этот отель расположен в 15-20 минутах ходьбы от Черного моря, рядом с аквапарком. Каждые 30 минут ездит маршрутка до моря.

Стоимость проживания в двухместном номере с 15.06 по 30.06 – 750 грн, с 1.07 по 26.08 – 900 грн с 27.08 – 650 грн. Цена указана за номер.

Здесь есть санузел, кондиционер, плазма, холодильник, кухня, двухспальная кровать.

La Terrasse

От отеля до моря – 80 метров.

Рядом есть супермаркет, рынок, развлекательные заведения.

Можно заказать трехразовое питание.

Стоимость проживания в двухместном номере с 26.08 – 23.09 – 300 грн. С 27.06 – 26.08 – 600 грн. Стоимость указана за номер без питания.

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Базы отдыха

Пикник

От базы до моря всего 100 метров.

На территории есть стоянка для автомобилей, магазин, детская и спортивная площадки, беседки с возможностью проводить пикники и жарить барбекю.

Стоимость проживания в двухместном номере с 1.06 – 21.06 и после 26.08 – 350 грн; 21.06 – 05.07 – 600 грн; 06.07 – 25.08 – 750 грн.

Стрела

База расположена в 70 м от берега моря, пляж песчаный. Рядом автостанция, рынок, магазины, аптеки, рестораны с живой музыкой, дискотеки.

На территории оборудована стоянка для автотранспорта, детская и спортивная площадки. Также на территории базы работает столовая. По желанию можно заказать трехразовое питание. Стоимость – 220 гривен в сутки с человека.

Стоимость двухместного номера на базе с 26.06. до 25.08. – 800 грн, с 26.08. – 460 грн. Цена указана за номер и не включает питание.

Мираж

База расположена в 150 метрах от берега моря.

Корпус имеет блочную систему. В блок входят: коридор, санузел (туалет, умывальник, душ), холодильник.

В каждом номере телевизор и большая лоджия.

Можно заказать комплексное 3-разовое питание за 190 грн в сутки с человека.

Стоимость проживания в двухместном номере от 350 до 500 грн. Цена указана за номер без питания.

Импульс

База расположена в пяти минутах ходьбы до берега моря.

На территории есть парковка для автомобилей и автобусов, стоимость 20 грн. в сутки.

Кухня для приготовления пищи отсутсвует.

Стоимость проживания в двухместном деревянном домике – 150 грн с человека в сутки. С 28.06 – 29.08 – 175 грн.

За номер в корпусе придется заплатить 620 грн в сутки в период с 28.06 – 29.08. В остальное время – 400 грн.

Частное жилье

Для Коблево характерно отсутствие частного сектора в зоне отдыха. Здесь предлагается жилье только в многочисленных пансионатах, отелях и базах.

Пляжи в Коблево

Пляжи в Коблево песчаные и с пологим входом. У берегов море очень мелкое, что обеспечивает безопасный отдых для детей.

Большинство пляжей в Коблево – бесплатные.













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Развлечения в Коблево

Аквапарк Коблево

Аквапарк поделен на 3 зоны – зона с горками для взрослых, отдельно для детей и зона с бассейном для взрослых.

Дельфинарий Нэмо

Дельфинарий в Коблево работает в составе культурно-образовательного комплекса Нэмо.

Здесь можно увидеть представления с дельфинами, морскими котиками и львами.

На представлениях рассказывается о физиологии и характере дельфинов, особенностях их поведения, а также о необходимости бережного отношения к дельфинам и ко всей природе.

Винзавод Коблево

Здесь можно организовать экскурсию и дегустационный тур по заводу.

Гиды расскажут о стадиях современного производства вина и как выращивать виноград.

Также можно будет попробовать вина.

Экскурсионная группа составляет от 10 – 30 человек по предварительной записи.

Стоимость экскурсионного тура – от 75 до 150 гривен.

Цены на продукты в Коблево

Цены на продукты на рынке практически не отличаются от цен на других курортах.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.

Фото: chayka3.com.