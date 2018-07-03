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Как накопить на отпуск – 7 советов

Как накопить на отпуск – важный вопрос для тех людей, которые не умеют экономить и правильно рассчитывать семейный бюджет.

как накопить на отпуск

Откладывать деньги на отпуск часто очень сложно из-за отсутствия дисциплины или форс-мажорных растрат. Но Факты ICTV знают несколько действенных приемов, которые помогут накопить на отпуск.

Ходьба пешком “приносит” деньги

Если место работы находится на расстоянии не более 5 км от дома, то можно совсем отказаться от транспорта.

Если вы используете автомобиль, то подумайте, не стоит ли перейти на общественный транспорт. Если у вас живет кто-то из ваших коллег, то попросите, чтобы вас подвозили.

Если не считать деньги – то их не насобирать

Если нет времени возиться с расчетами, установите мобильное приложение для домашней бухгалтерии. Разработчики создают их на любой вкус, вот лишь несколько названий:

  • Дзен-мани;
  • CoinKeeper;
  • Дребеденьги;
  • HomeMoney;
  • Toshl.

Бесплатные развлечения – это весело

Если вам захотелось весело провести досуг, то подумайте о бесплатных развлечениях. Например, в соцсетях можно узнать, какие в вашем городе происходят бесплатные показы фильмов, театральные представления, концерты или художественные выставки.

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Заведите электронную копилку

Многие банки предлагают сервис Копилка, который не даст вам засунуть руки туда, где лежат деньги. Он работает так: его подключают на карту, откуда средства автоматически списываются на накопительный счет.

Продайте “хлам”

Скорее всего, у вас есть что-то, что постоянно вам мешает или, чем вы не пользуетесь. Это может быть старый мобильный телефон, платье, кресло и тому подобное. Доски объявлений вам в помощь.

Найдите подработку

Подумайте, какие ваши таланты вы можете обменять на деньги. Можно зарегистрироваться на бирже фрилансеров и написать текст или фрагмент кода, нарисовать логотип.

Можно одолжить или взять кредит

Если копить деньги у вас совсем не получается, возьмите их в долг у кого-нибудь из близких. После отпуска, когда их придется отдавать, вам будет легче научиться экономить.

Или можно оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, тем более, что это не займет много времени.

К слову, спецпроект от Фактов ICTV поможет разобраться, сколько стоит собраться в отпуск.

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