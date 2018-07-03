Как накопить на отпуск – 7 советов

Как накопить на отпуск – важный вопрос для тех людей, которые не умеют экономить и правильно рассчитывать семейный бюджет.
Откладывать деньги на отпуск часто очень сложно из-за отсутствия дисциплины или форс-мажорных растрат. Но Факты ICTV знают несколько действенных приемов, которые помогут накопить на отпуск.
Ходьба пешком “приносит” деньги
Если место работы находится на расстоянии не более 5 км от дома, то можно совсем отказаться от транспорта.
Если вы используете автомобиль, то подумайте, не стоит ли перейти на общественный транспорт. Если у вас живет кто-то из ваших коллег, то попросите, чтобы вас подвозили.
Если не считать деньги – то их не насобирать
Если нет времени возиться с расчетами, установите мобильное приложение для домашней бухгалтерии. Разработчики создают их на любой вкус, вот лишь несколько названий:
- Дзен-мани;
- CoinKeeper;
- Дребеденьги;
- HomeMoney;
- Toshl.
Бесплатные развлечения – это весело
Если вам захотелось весело провести досуг, то подумайте о бесплатных развлечениях. Например, в соцсетях можно узнать, какие в вашем городе происходят бесплатные показы фильмов, театральные представления, концерты или художественные выставки.Читайте: Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться Остров-загадка и остров Робинзонов: топ-5 морских островов Украины Отдых в Коблево 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений
Заведите электронную копилку
Многие банки предлагают сервис Копилка, который не даст вам засунуть руки туда, где лежат деньги. Он работает так: его подключают на карту, откуда средства автоматически списываются на накопительный счет.
Продайте “хлам”
Скорее всего, у вас есть что-то, что постоянно вам мешает или, чем вы не пользуетесь. Это может быть старый мобильный телефон, платье, кресло и тому подобное. Доски объявлений вам в помощь.
Найдите подработку
Подумайте, какие ваши таланты вы можете обменять на деньги. Можно зарегистрироваться на бирже фрилансеров и написать текст или фрагмент кода, нарисовать логотип.
Можно одолжить или взять кредит
Если копить деньги у вас совсем не получается, возьмите их в долг у кого-нибудь из близких. После отпуска, когда их придется отдавать, вам будет легче научиться экономить.
Или можно оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, тем более, что это не займет много времени.
К слову, спецпроект от Фактов ICTV поможет разобраться, сколько стоит собраться в отпуск.