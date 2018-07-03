За $800 в 40 городов: как студентка 4 месяца путешествовала по Азии

Девушка и Азия: 1000 и 1 способ выжить – это знакомство с авантюристкой Лизой, которая решилась самостоятельно совершить путешествие в 5 стран. О нюансах путешествия Лиза рассказала в интервью Фактам ICTV.

Проект Девушка и Азия: 1000 и 1 способ выжить – это замысел студентки, совершившей путешествие 5 странами (Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Малайзия, Сингапур) и 40 городами Юго-Восточной Азии в течение 4 месяцев. Впечатления невозможно измерить количеством знаков, но стоит почувствовать эмоциональный заряд.

Кстати, больше об организации отдыха и туристические советы можно узнать из спецпроекта Фактов ICTV.

– Как ты решилась на такую авантюрное приключение и что на это сказали родители?

– Я купила билеты и поставила родителей перед фактом – еду в Азию на 4 месяца. Мама волновалась но позволила, потому что знала, как я мечтаю попасть в Индию. Она была рада меня. Отца вообще не пришлось убеждать, он принял мое решение. Много было предубеждений со стороны обучения, финансов и просто здравого смысла.

С моим попутчиком мы познакомились довольно случайно, он именно планировал кругосветное путешествие, а моя подруга отказалась ехать.

Все звезды стали на свое место. Выбор сделан за один день.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on May 10, 2018 at 8:45am PDT

– Каким был твой маршрут?

– Из Киева я летела в Нью-Дели (в Индии прожила 2 месяца), затем перелет на Шри-Ланку, дальше двигалась в Малайзию, после Сингапур, Бали, Ява (Индонезия). Возвращалась в Киев через Грецию. Много средств уходит на билеты, конечно есть те, кто полностью путешествует автостопом, но это занимает гораздо больше времени. Покупайте билеты в момент распродажи, ищите выгодные авиарейсы и вам точно удастся сэкономить.

– Почему именно Азия и такое страстное желание увидеть Индию?

– Азия это совсем другой мир, который выходит за пределы комфорта к которому мы привыкли у себя дома. Во всех первая ассоциация, что там трэш, грязь, болезни, да, но не только … Я ездила по некоторым странам Европы и они все одинаковые. Например у Черного моря, Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Армения.

Когда ты попадаешь в Азию, то там все другое: культура, мысли, образ жизни, еда. И все это безумно интересно.

Индия – это личная цель, а философия путешествия на самом деле проста. Если я заплатила 300 $ за билеты в Индию, то разумнее было объехать еще несколько стран, это значительно дешевле, чем снова тратить средства на авиарейсы. Сначала я думала, что это будет кругосветное путешествие и после Азии я попаду в Европу, а затем в Латинскую Америку. Но Вселенная решила иначе.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Feb 24, 2018 at 4:45am PST

– Планируешь завершить замысел кругосветного путешествия?

– Да! Сначала я поработаю, чтобы финансово иметь возможность это осуществить, завершу дела в Киеве и думаю, что с Нового года снова уеду куда-то, потому что еще много всего хочу увидеть.

Как спланировать путешествие студентке с ограниченным бюджетом?

Как спланировать? Да никак, для меня это сложно, ты не можешь предсказать всех нюансов, надо ехать а там уж как будет. Так интереснее, тем более туристические маршруты это не для меня. Я хотела видеть жизнь такой, как она есть. Если о расходах, то 35 $ стоит виза на Шри-Ланку и 75 $ для украинцев в Индию, другие страны без виз. С собой на 4 месяца я взяла 800$.

– 800$ на такой большой период времени, как удавалось экономить?

– Здесь все просто: автостоп и КаучСерфинґ (социальная сеть гостеприимства в виде онлайн-сервиса, которая объединяет более 2 миллионов человек в 238 странах. Участники бесплатно делятся друг с другом местом для ночлега во время путешествий и развивают культурный взаимообмен, – ред.). Выйти из разных авантюрных ситуаций нам помогала харизма, но не всегда… Перед Шри-Ланкой мы с попутчиком разделились, так нам было легче, у каждого свой темп.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Mar 15, 2018 at 10:16am PDT

Приехав в Шри-Ланку, я встретилась с другом из Бразилии и мы решили пойти в национальный парк и разложить палатку. Дальше нас благополучно забрала полиция. Как оказалось это запрещено.

У нас никто ничего не спрашивал, в отделении никто не говорил по-английски, нас повели под суд. И мы заплатили 300$ штрафа, учитывая этот факт можно автоматически сократить мой бюджет.

– Как пришлось с вещами?

– У меня был 20-литровый рюкзак, брала с собой спальник, каремат и еще кучу вещей, я же девушка! Но, если вы можете все вместить в меньший объем, то пожалуйста, я видела девочку, которая путешествовала с семи-килограммовым рюкзаком.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Feb 4, 2018 at 9:44pm PST

– Главной целью была Индия. Нашла ли ты там духовный покой?

На самом деле Индия очень шумная, туда нужно брать беруши.

– Свой покой я нашла в випассане, что в переводе означает “Медитация прозрения”. Это одно из направлений развития человека с помощью буддийской медитации. У меня было 10 дней медитации, когда нельзя читать, писать, говорить и контактировать с гаджетами и людьми.

Мы слушали лекции, как правильно акцентироваться на мыслях, наслаждались миром и были наедине с собой. Этот вид медитации помог мне решить личные переживания, прийти к переосмыслению собственных проблем и жизни в целом.

Первый день випассаны пришелся на мой день рождения (22.01, – ред.), поэтому на все поздравления я ответила через 10 дней. Ох и пришлось понервничать всем.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Apr 13, 2018 at 10:45pm PDT

– Индия это рай для вегетарианца, пришлась ли тебе по душе местная кухня?

– Еда очень острая и ее острота уменьшается с севера на юг страны. Они добавляют столько приправ, что невозможно запомнить все названия. Я вегетарианка уже 5 лет, поэтому интересно было попробовать их вариации такого меню. К широкому ассортименту острых приправ я привыкла за два дня.

– Ты учишься на выпускном курсе. Как совмещала учебу и путешествия?

– В течение путешествия я совсем не училась, но вовремя вернулась в момент написания всех модульных перед зачетной сессией. Поэтому успешно сдала все на 4-5 и меня допустили к сессии.

В этом году я заканчиваю бакалаврат КНТЭУ по специальности менеджмент гостинично-ресторанного бизнеса. Трудностей с государственными экзаменами не возникло, поэтому я счастливо ожидаю диплом бакалавра.

– Оправдали ли индусы твои ожидания?

– Я больше верила в духовность этих людей, что они широко осведомлены, счастливы и все едут в Индию, чтобы найти гармонию внутри себя, помедитировать. На самом деле эти обыватели более религиозны, чем духовны. А для меня это разные вещи.

Они выполняют свои ритуалы по классической привычке, а верят потому, что так сказали родители. Далеко не все осмысливают духовную ценность и это стало для меня маленьким потрясением.

– Как меняется жизнь после Travel alone?

Ты больше времени проводишь сам с собой, это дает тебе понимание того, что на самом деле хочешь ты, а что другие. Когда все решаешь сам, то это сильно тебя закаляет, потом становится легче достигать поставленных целей. Я довольна изменениями в себе, потому что все изменилось к лучшему.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Mar 31, 2018 at 8:51am PDT



В своем профиле Instagram, Лиза отчитывалась о своем путешествии по Азии и будет рассказывать о следующих путешествия по миру. Записи ведет на английском языке, для удобной коммуникации.

Сейчас, к сожалению, крайне нестабильное время в Украине. Но именно этот фактор и способствует самостоятельным путешественникам! Накопление денег в гривне – сейчас не самая умная идея. Все бросились вкладывать средства или тратить их. Кто-то решает сделать ремонт, приобрести технику или инвестировать в биткоины, другие оставляют заначки под подушку.

A post shared by Elizabeth Gafich (@elizabethgafich) on Apr 20, 2018 at 10:39pm PDT



Уважаемые читатели лучшая инвестиция – это вложения в собственные воспоминания и впечатления. Я более чем уверена, что спустя годы вам не вспомнятся те туфли, что вы купили, но рассветы на берегу моря точно придутся по душе. Новый телевизор не передаст эмоций от прогулок узкими тропами гор, поэтому живите так, чтобы вам было что вспомнить зимними вечерами.

Фото: elizabethgafich

София Телишевская