PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Путешествия / Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи/

Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи

Пляжи Одессы заставлены шезлонгами. Как на отдыхе не попасть на поле битвы с бичбоями и что будет, если не оплатить место под солнцем?

Пляжі Одеси

Ежегодно в Одессу приезжают десятки тысяч туристов. Люди рассчитывают на относительно недорогой отдых и бесплатные пляжи, чтобы хоть на чем-то сэкономить.

Однако в реальности большинство пляжей заставлены шезлонгами. На некоторых – деревянные и даже металлические конструкции.

В поисках свободного места у воды придется обойти не один пляж и потратить на это несколько часов времени.

Куда проще развернуть шезлонг, освободив себе место. Но если вы решились на это, готовьтесь к отпору охраны.

Читайте: Сколько стоит собраться в отпуск

Действительно ли украинское море бесплатно для украинцев и что будет, если не оплатить место под солнцем?

О войнах на самых популярных украинских пляжах, смотрите в сюжете Чрезвычайных новостей.

Мы также писали, когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право руководители отказывать в отдыхе.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Крим
Booking запретил бронировать жилье в Крыму
Озера Украины: топ-8 мест для летнего отдыха
Отдых в Украине: где самые чистые озера, как добраться и цены
Пістолет
В Одессе мужчина обстрелял подростков на скейтах – есть раненые
Топ-5 стран мира, где нужно обязательно побывать в этом году
Пляжі Києва
114 пляжей! Где в Украине опасно купаться (КАРТА)
Когда выгоднее брать отпуск и имеют ли право отказывать в отдыхе (ИНФОГРАФИКА)
Можно ли плавать сразу после еды? Супрун дала ответ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка