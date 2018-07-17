Драки за место под солнцем. Где в Одессе найти бесплатные пляжи

Пляжи Одессы заставлены шезлонгами. Как на отдыхе не попасть на поле битвы с бичбоями и что будет, если не оплатить место под солнцем?

Ежегодно в Одессу приезжают десятки тысяч туристов. Люди рассчитывают на относительно недорогой отдых и бесплатные пляжи, чтобы хоть на чем-то сэкономить.

Однако в реальности большинство пляжей заставлены шезлонгами. На некоторых – деревянные и даже металлические конструкции.

В поисках свободного места у воды придется обойти не один пляж и потратить на это несколько часов времени.

Куда проще развернуть шезлонг, освободив себе место. Но если вы решились на это, готовьтесь к отпору охраны.

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