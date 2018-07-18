Путешествия в Грузию из Украины – новые правила

Украина и Грузия договорились об ускорении процесса введения поездок между странами по внутренним биометрическим паспортам.

Такая договоренность была достигнута во время встречи министра Кабинета министров Украины Александра Саенко с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, которая состоялась 17 июля в Тбилиси, сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

В то же время, о конкретных сроках речь пока не идет. При этом сообщается, что стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках Нового Шелкового пути.

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– Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развития новых транспортных маршрутов, а также устранения препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития Нового Шелкового пути, – отметил Саенко.

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Фото: УНИАН