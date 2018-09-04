Куда пойти с детьми на выходных в Киеве: топ-8 мест

Факты ICTV советуют, куда можно пойти с детьми на выходных в Киеве.

Факты ICTV уверены, что интересно провести выходные можно не только дома перед телевизором, поэтому подготовили для вас 8 мест, куда можно пойти с детьми на выходных в Киеве.

Зоопарк 12 месяцев

Киевская область, Вышгородский район, с. Демидов, ул. Вербовая, 79.

Зоопарк 12 месяцев под Киевом – новый, современный, европейский зоопарк, где можно интересно провести свой досуг. На огромной территории можно увидеть не только стандартных жителей зоопарков, но и экзотических животных, можно покормить или погладить животных в контактном зоопарке или покататься верхом на верблюде. Также здесь вы сможете увидеть собственными глазами замок Нойшванштайн – один в один, как на заставке Дисней.

Стоимость: полный – 170 грн, детский (3 – 6 лет или до 120 см) – 60 грн, детский до 3-х лет – бесплатно.

Детская железная дорога

Киев, ул. Тимофея Шамрыло, 4, станция Вишенка (Сырецкий парк, м. Дорогожичи).

На Киевской детской железной дороге юные железнодорожники проходят профориентационное обучение рабочих профессий железнодорожного транспорта. Да, вас прокатят на поезде и будут обслуживать детки. Все, как на настоящей, взрослой железной дороге. Это не только будет интересно, но и полезно. Кто знает, возможно именно здесь ваш ребенок определится с будущей профессией.

Стоимость: взрослый билет – 24 грн, детский билет – 18 грн, для детей до 6 лет проезд бесплатный.

Музей миниатюр

Киев, ул. Лаврская, 9, корпус 5.

Самая маленькая в мире книга хранится здесь. Это официально зафиксировано книгой рекордов Гиннеса. Здесь экспонируются целые композиции, созданные на половине макового зерна, а через игольное ушко мчится египетский фараон. Такое стоит увидеть. Автор мастерской мини-чудес – Николай Сядристый – уже вошел в историю мирового искусства.

Стоимость: 50 грн.

Страусиная ферма в Ясногородке

Киев, Макаровский район, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32.

Ферма находится недалеко от Киева, но впечатление стоят того, чтобы потратить время на дорогу. Здесь вы сможете не только посмотреть и потрогать страусов, но и посетить маленький зоопарк на территории и покататься на детских любимцах – аттракционах.

Стоимость: взрослый билет – 100 грн, детский – 50 грн (от 1 года до 14 лет).

Экспоцентр на ВДНХ

Киев, пр-т Академика Глушкова, 1.

Сегодняшний Экспоцентр не имеет постоянных экспозиций, а занимается выставочной деятельностью. Вы можете посетить с детьми разнообразные интересные выставки, или же просто прогуляться по огромной территории, подышать свежим воздухом, покататься на велосипедах, которые можно взять на прокат, и посмотреть на лошадок, так как на территории Экспоцентра расположены большие конюшни, в которых находятся десятки породистых лошадей.

Океанариум

Киев, ул. Малышко, 3, ТЦ Детский мир.

Океанариум – музей с живыми экспонатами, жителями морей и океанов планеты. Здесь вы не только побываете в подводном туннеле, увидите огромных акул, скатов и различных рыбок, но и станете свидетелем ежедневных эксклюзивных шоу с водными обитателями – шоу кормления акул и шоу с русалками.

Стоимость: взрослый билет – 170 грн, детский – 130 грн (от 1 года до 14 лет).

Планетарий

Киев, ул. Большая Васильковская, 57/3.

Сеансы в планетарии – это научно-популярные лекции, литературно-художественные программы или сказочно-познавательные детские программы по астрономии и космонавтики. Каждый сеанс сопровождается незабываемыми астрономическими спецэффектами – демонстрацией звездного неба обоих полушарий, солнечных и лунных затмений, комет, метеорных дождей и тому подобное. Вот где вы не только развлечетесь, но и проведете время с пользой.

Стоимость: от 100-500.

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Экспериментаниум

Киев, ул. Степана Бандеры, 6.

Это научно-развлекательный центр, где наглядно и доступно демонстрируются законы науки и явления окружающего мира. Прикасайся к экспонатам, экспериментируй, проводи опыты – призывают в Експериментаниуме! Именно благодаря этому наука перестает быть скучной.

Стоимость: взрослый билет – 180 грн, детский – 165 грн (от 1 года до 16 лет), дети до 3 лет бесплатно.

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