Студент из Китая придумал робота-собаку для одиноких людей. Питомец может обидеться на владельца за плохое обращение или даже ударить током.

Студент из Китая Кханг Яньмин (Zhang Jianming) придумал робота Плохую собаку, который должен помочь молодежи справиться с одиночеством. Робота представили на конференции по привлечению молодых разработчиков, передает TechNode.

Плохая собака постоянно заставляет владельца активно общаться с ней. Робот умеет отслеживать жизненные показатели владельца, принимать доставку, если никого нет дома, а также “имитировать все плюсы и минусы владения собакой для одиноких горожан”.

В отличие от настоящих собак, у Плохой собаки установлен инфракрасный сенсор для измерения температуры владельца. С его помощью робот может определить настроение человека и попытаться отреагировать.

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Если робот заметил, что человек слишком долго сидит или лежит, он использует датчик, чтобы понять, ленится ли он, болеет или “просто умер”.

В случае, если Плохая собака заметит, что хозяин уделяет ему мало времени или игнорирует, а также ругается или плохо следит за зарядом батареи, она может отомстить.

Глаза робота станут красными, если он поймет, что с ним плохо обращаются. В более серьезных случаях он может ударить владельца (или курьера) электричеством.



TechNode/Frank Hersey

TechNode/Frank Hersey

TechNode/Frank Hersey TechNode/Frank Hersey Спасает от одиночества и бьет током. В Китае создали уникального робота-собаку / 4 фотографии

Высота робота составляет около 30 сантиметров. На разработку прототипа у студента ушло всего 50 дней, после чего его напечатали на 3D-принтере.

Кодирование устройства заняло около двух дней.

К слову, американская компания Boston Dynamics запустит продажу роботов-собак SpotMini уже в 2019 году.

Фото: TechNode/Frank Hersey