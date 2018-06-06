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Спасает от одиночества и бьет током. В Китае создали уникального робота-собаку

Студент из Китая придумал робота-собаку для одиноких людей. Питомец может обидеться на владельца за плохое обращение или даже ударить током.

Поганий робот-собака

Студент из Китая Кханг Яньмин (Zhang Jianming) придумал робота Плохую собаку, который должен помочь молодежи справиться с одиночеством. Робота представили на конференции по привлечению молодых разработчиков, передает TechNode.

Плохая собака постоянно заставляет владельца активно общаться с ней. Робот умеет отслеживать жизненные показатели владельца, принимать доставку, если никого нет дома, а также “имитировать все плюсы и минусы владения собакой для одиноких горожан”.

В отличие от настоящих собак, у Плохой собаки установлен инфракрасный сенсор для измерения температуры владельца. С его помощью робот может определить настроение человека и попытаться отреагировать.

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Если робот заметил, что человек слишком долго сидит или лежит, он использует датчик, чтобы понять, ленится ли он, болеет или “просто умер”.

В случае, если Плохая собака заметит, что хозяин уделяет ему мало времени или игнорирует, а также ругается или плохо следит за зарядом батареи, она может отомстить.

Глаза робота станут красными, если он поймет, что с ним плохо обращаются. В более серьезных случаях он может ударить владельца (или курьера) электричеством.

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Спасает от одиночества и бьет током. В Китае создали уникального робота-собаку / 4 фотографии

Высота робота составляет около 30 сантиметров. На разработку прототипа у студента ушло всего 50 дней, после чего его напечатали на 3D-принтере.

Кодирование устройства заняло около двух дней.

К слову, американская компания Boston Dynamics запустит продажу роботов-собак SpotMini уже в 2019 году.

Фото: TechNode/Frank Hersey

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