Предприятия Укроборонпрома объединят в 5 кластеров

Все предприятия государственного концерна Укроборонпром будут объединены в пять кластеров, что позволит решать более сложные и комплексные задачи.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава наблюдательного совета ГК Укроборонпром Михаил Згуровский, пишет УНИАН.

– Это авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения, – сказал он.

По его словам, сейчас процесс создания кластеров продолжается.

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– В этих кластерах предприятия не теряют своей автономии как юридические лица, они, как и раньше, будут действовать в качестве независимых предприятий со всеми возможностями и наработанными связями, но с точки координации их действий при выполнении крупных комплексных проектов ресурсы будут объединяться, – добавил он.

Напомним, 12 февраля глава госконцерна Укроборонпром Роман Романов заявил о решении уйти в отставку. На его место назначен Павел Букин.