Точность до 97%! Ученые научили робота читать мысли

Ученые научили робота мгновенно интерпретировать движения человеческих рук и сигналы мозга, а также реагировать на них определенными действиями.

Ученые из МТИ и лаборатории искусственного интеллекта (CSAIL) научили робота сканировать мозг. Специально для этого был разработан язык, основан на сочетании мозговых волн и жестов, пишет BGR.

Результаты, которые продемонстрировала машина, колеблются в пределах от 70 до 97%.

Идея технологии заключается в том, чтобы робот мгновенно соотносил и интерпретировал движения рук человека и сигналы мозга, а также реагировал на них действиями.

Главное ее предназначение – облегчить управление роботами людям с ограниченными возможностями и пожилым людям.

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Сейчас технология находится на начальном этапе разработки. К ней привлекли участников, которые будут носить на себе громоздкие устройства, измеряющие активность мозга и сокращения мускул.

К экспериментам также подключили робота-гуманоида по имени Бакстер из Rethink Robotics. Частично проект финансируется компанией Boeing.

Совместное изобретение МТИ и CSAIL должны представить на следующей неделе на конференции Robotics: Science and Systems (RSS) в Питтсбурге.

К слову, в Дании начали использовать программное обеспечение, которое помогает быстро диагностировать сердечный приступ по телефону.

Фото: Кадр из видео