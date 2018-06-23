PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Техника / Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки/

Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки

На предприятии Искра состоялась демонстрация уникальных разработок в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Запорожскую область на научно-производственном комплексе Искра состоялась демонстрация уникальных разработок в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы, которые предназначены для усиления Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома в субботу, 23 июня, специалисты предприятия изготовили и сейчас проводят испытания сразу четырех станций. А именно: контрбатарейного радара 1Л220УК, высокомобильного радара метрового диапазона радиоволн МР-1, автоматизированного комплекса радиопомех Мандат и мобильного 3D обзорного радиолокатора 80К6Т, который демонстрировался на прошлогодней выставке Оружие и безопасность.

image image
Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки / 2 фотографии

Читайте: Предприятия Укроборонпрома объединят в 5 кластеров

Кроме того, на Искре сейчас идет разработка еще двух изделий: специальной радиолокационной станции ДВ1, предназначенной для создания сплошного радиолокационного поля вдоль границы Украины, и контрбатарейного радара нового поколения Мангуст.

К слову, Укроборонпром испытал усовершенствованный боевой модуль Дуплет.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка