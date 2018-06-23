На предприятии Искра состоялась демонстрация уникальных разработок в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Запорожскую область на научно-производственном комплексе Искра состоялась демонстрация уникальных разработок в области радиолокации и радиоэлектронной борьбы, которые предназначены для усиления Вооруженных сил.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома в субботу, 23 июня, специалисты предприятия изготовили и сейчас проводят испытания сразу четырех станций. А именно: контрбатарейного радара 1Л220УК, высокомобильного радара метрового диапазона радиоволн МР-1, автоматизированного комплекса радиопомех Мандат и мобильного 3D обзорного радиолокатора 80К6Т, который демонстрировался на прошлогодней выставке Оружие и безопасность.



Укроборонпром показал уникальные новейшие разработки / 2 фотографии

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Кроме того, на Искре сейчас идет разработка еще двух изделий: специальной радиолокационной станции ДВ1, предназначенной для создания сплошного радиолокационного поля вдоль границы Украины, и контрбатарейного радара нового поколения Мангуст.

К слову, Укроборонпром испытал усовершенствованный боевой модуль Дуплет.