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В Украине разрабатывают легкий тактический бронеавтомобиль Сavalier

Укравтобуспром займется производством бронетехники.

Укравтобуспром разрабатывает легкий тактический бронированный автомобиль – Light Tactical Armoured Vehicle (LTAV), сообщает портал defence-blog.com. Машина колесной формулы 4х4 и полной массой 6,6 т может перевозить до 6 человек десанта. Корпус получит V-образное днище, что позволит значительно усилить противоминную защиту.

Бронеавтомобиль разработки Укравтобуспром планируется назвать Сavalier. Машину можно будет оснастить различным вооружением – в башне или дистанционном модуле.

Читайте: Новатор – ЗСУ можуть отримати новий бронеавтомобіль

Каких-либо еще технических подробностей о новинке не сообщается.

Напомним, ранее в Украине презентовали военный автомобиль Новатор.

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