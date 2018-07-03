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Мгновенно сжигает кожу: в Китае создали “невидимую” лазерную винтовку

Лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 стреляет бесшумно и на невидимой частоте.

В Китае разработчики заявили о создании работающего лазерного оружия реального действия, которое способно “мгновенно сжигать” кожу человека. Об этом сообщает Gizmodo.

Согласно сообщению разработчиков Сианьского института оптики при Китайской академии наук, лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 способна поражать цель с километра.

Отмечается, что оружие, стреляющее лазерным лучом, воспламеняет объекты и сжигает кожу человека.

Оружие калибра 15 мм весит 3 кг и имеет дальность стрельбы 800 м. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

Издание пишет, что в случае захвата заложников лазерная винтовка может быть использована для “временного отключения похитителей”, так как может повредить сетчатку глаза. Мощности луча достаточно, чтобы прожечь бензобак.

Орудие бесшумно. Лазер настроен на невидимую частоту – невозможно понять, откуда стрельба.

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Специалисты считают, что литиевая батарея винтовки может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд.

Стоимость новинки составляет около $15000.

Как сообщалось, пророссийские боевики на Донбассе покалечили пограничника лазерным оружием.

Фото: Пресс-материал от ZKZM Laser

 

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