В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея

В конце апреля на одном из полигонов в Днепропетровской области начались испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета Ланцея.

Разработчик и производитель отечественного станкового противотанкового гранатомета Ланцея – компания ООО Рубин-2017, сообщает Украинский милитарный портал.

Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что Ланцея – копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье, который был принят на вооружение в 1963 году.

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Во время испытания Ланцеи присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.

Напомним, Нацгвардия взяла на вооружение американские противотанковые гранатометы RSRL-1.