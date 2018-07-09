В Украине испытали новый противотанковый гранатомет Ланцея

В конце апреля на одном из полигонов в Днепропетровской области начались испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета Ланцея.
Разработчик и производитель отечественного станкового противотанкового гранатомета Ланцея – компания ООО Рубин-2017, сообщает Украинский милитарный портал.
Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что Ланцея – копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 Копье, который был принят на вооружение в 1963 году.
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Во время испытания Ланцеи присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.
Напомним, Нацгвардия взяла на вооружение американские противотанковые гранатометы RSRL-1.
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