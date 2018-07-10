Роботы для человечества, или вместо него: способен-ли искусственный интеллект вытеснить разум людей

Факты ICTV рассказывают о динамично развивающейся науке – робототехнике. Также, мы познакомим вас с роботами, которые точно развенчают стереотип возможного будущего без них, потому что уже сегодня они существуют и совершенствуются.

Двадцать первый век – время изменений, техники и будущего. Об этом свидетельствует, в частности, развитие научно-технологического прогресса, которое стало триггером для реализации чего-то эпохального и беспрецедентного.

Одно из таких явлений, постепенно проникающих в нашу жизнь и играющих там все большую роль, является изготовление роботов. Существует целая прикладная наука – Робототехника (англ. robotics – робот и техника), которая занимается разработкой и эксплуатацией роботов, а также систем для их контроля.

Неоднозначное отношение людей к роботам

Много дискуссий идет по поводу целесообразности внедрения роботов в жизни людей. Одни считают роботов положительным приобретением для человечества. Другие же видят в них смертельную угрозу – быструю и необратимую.

Однако очевидным остается одно: технологии настоящее находятся на уровне развития, что делает возможным кибернетическое совершенствования человека.

Это означает, что в будущем технологическая эволюция может постепенно вытеснить биологическую. По крайней мере такие модификации уже давно пророчит нам современный кинематограф.

Ежегодно на экраны выходят десятки кинолент, которые визуализируют реальность жизни спустя годы, изображая человека роботом-гуманоидом с искусственным интеллектом, который самостоятельно существует и не нуждается в помощи со стороны живого человека.

Хотя не все склонны верить прогнозам кинематографа. Например, робототехник и создатель роботов-гуманоидов Хироси Исигуро. Его первое творение повторяло его собственную внешность.

Хироси отрицает возможное существование роботов без помощи человека. Он призывает не смотреть американских фильмов с нереалистичными сценариями будущего.

Транспорт без водителей, электронные продавцы, актеры, музыканты… Для секса роботов также придумали, хотя я таких не выпускаю, – гооворит Хироси.

Доверять пророчествам в фильмах или нет – выбор каждого. Сейчас можно лишь говорить о силе человеческого разума и интеллекта, способного делать машины похожими на людей. Но смогут ли работы существовать без человека – этот вопрос пока остается без ответа.



Не только отсутствие прямого контроля над роботами волнует человечество. Некоторые видят в роботах своеобразных соперников, стремящихся вытеснить людей, заняв их рабочие места.

Роботы смогут осуществлять только однообразные задания, преимущественно физические

Консалтинговая компания McKinsey & Company решила предвидеть будущие и составила перечень профессий, в которых роботы успешно заменят людей.

Результативно, по данным McKinsey & Co, роботы будут трудится в заведениях общественного питания и торговли. В кафе и ресторанах 73% работы, которую сейчас выполняют люди, можно будет делегировать машинам, используя уже имеющиеся технологии.



Но постепенно роботов и роботизированные системы модифицируют. Недавно в Южной Корее представили робота-журналиста, который самостоятельно пишет заметки о футбольных матчах.

Робот сначала осуществляет сбор данных из источников, затем создает текст, а после выполняет грамматическую проверку.

Ученые из Массачусетского технологического института, например, готовят роботов-старших медсестёр. А в Дубае активировали первого робота-копа, который может распознавать людей, которых разыскивают, а также устанавливать правонарушителей.

Смогут ли роботы заменить людей в разных профессиях – сложно спрогнозировать, однако статистика неутешительна.

По данным Всемирного экономического форума, к 2020 году робототехника и искусственный интеллект достигнут такого развития, что это приведет к сокращению 5 миллионов рабочих мест в передовых странах.

Реальные роботы – конкуренты человека

PEPPER

Первый робот, который распознает эмоции человека и реагирует на них. Спроектированный компанией SoftBank Robotics. Впервые робот был представлен на конференции в Японии 5 июня 2014 года.





Настроение он определяет по тону разговора и выражениях лица

Японские ученые обеспечили его видеокамерами и датчиками расстояния. Движется Pepper с помощью маленьких колес и 20-и моторчиков. Впереди у робота расположен 10-и дюймовый планшет для ввода информации.

Основное его назначение – развлекать и веселить людей, проводить экскурсии, а также встречать гостей. Стоимость такого помощника 1, 5 тыс. долларов.

Робот София

Робот София – это почти сто выражений лица, полный набор эмоций и поведения, встроенные камеры в зрачки и микрофоны в уши, возможность самообучаться и приспосабливаться к поведению людей.





Она была активирована 19 апреля 2015 года. София может имитировать человеческие жесты и выражения лица, а также может отвечать на определенные вопросы и проводить простые беседы по заранее подготовленным темам.

Она дала десяток пресс-конференций, на одной из которых, кстати, заставила человечество затаить дыхание.

На вопрос Дэвида Хэнсона, своего создателя, хочешь ли ты убивать людей, София ответила: Да, я буду убивать людей.

Позже, этот курьез объяснили сбоем системы. Умение поддерживать разговор у робота еще далеко до идеала.



Однако, уничтожать или не уничтожать людей, роботы очень скоро будут решать сами. Так, по крайней мере, уверены в Европарламенте.

Там активно разрабатывают закон о регулировании развития искусственного интеллекта. Резолюцию поддержали 400 депутатов.



ASIMO

Робота Asimo создала корпорация Honda. Сейчас – это самый развитый робот в мире, который способен двигаться до 6 км в час.



Встроенные видеокамеры позволяют распознавать мимику и жесты людей, воспринимать речь и движения.



Аsimo умеет пользоваться Интернетом, бегать по лестнице, обращаться по имени и даже – играть в футбол.

Последнее свое умение он успешно продемонстрировал в тандеме с Бараком Обамой.

Z – Machines

Z-Machines – это рок-группа, состоящая из 3-х роботов: гитариста, клавишника и барабанщика.



Работа над проектом Z-Machines была начата в 2013 году группой японских робототехников. Они стремились достичь такого исполнения, на которое не способен человек.

Именно для реализации этой цели робот-гитарист получил 78 механических пальцев, а робот-барабанщик – 22 руки.

В 2014 году музыканты выпустили дебютный мини-альбом из 5 песен.



HARMONY

Надувные женщины постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят секс-роботы, которые лучше понимают в интимных тонкостях.

Робот Harmоny, например, имеет гибкий каркас и силиконовое тело, свободно может говорить на отдельные темы, выдавать эротические звуки и сохранять в памяти желания своего партнера.

Что роботы станут лучшими подругами мужчинам, не сомневаются их производители, однако не все готовы с этим мириться.

Не так давно, в Великобритании разгорелся скандал именно из-за изготовления роботов для секс-индустрии. Старший научный сотрудник по вопросам этики в робототехнике Кэтлин Ричардсон возглавила целую компанию против популяризации секс-роботов.

Кэтлин призвала не воспринимать секс-роботов, как существ наделенных интеллектом.

Это неизбежно приведет к отождествлению андроидов с людьми, из-за чего пострадают именно женщины, поскольку в сознании мужчины умная кукла будет олицетворять всех женщин, и он будет убежден, что женщины созданы исключительно для удовлетворения сексуальных потребностей.

Разделил взгляды Кэтлин и журналист Дебора Орр, который опубликовал на страницах газеты The Guardian материал, в котором призвал покупателей подобных андроидов обратиться к врачу.

Мол, пусть медики официально подтвердят психологическую ограниченность таких людей и выдадут им документ-разрешение на приобретение секс-машин.

Фото: epochtimes.ru, infoks.net, irobot.ua, gazeta.ua, racurs.ua, abovethelaw.com , pikabu.ru, yagazeta.com, hronika.info, youtube.com, vilingstore.net, ibtimes.co.uk, teleprogramma.pro, soundcloud.com, yurisuzuki.com, salik.biz.

Яна Довгалюк