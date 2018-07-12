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В США начали продавать пистолет-смартфон

Американская компания Ideal Conceal начала продавать одноименный пистолет скрытного ношения.

Об этом в видеоролике, опубликованном на канале компании в YouTube, объявил ее основатель Кирк Келлберг.

Пистолет Ideal Conceal выполнен в виде смартфона. В сложенном виде его трудно отличить от смартфона — корпус оружия выполнен прямоугольным, есть имитации кнопок включения и громкости, а также камеры. При нажатии одной из кнопок открывается фиксатор, после чего с противоположной стороны корпуса можно откинуть кожух. В откинутом состоянии он становится рукоятью и дает доступ к спусковому крючку.

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Стоимость оружия в массовой продаже составляет 500 долларов.

Напомним, в Китае создали лазерную винтовку, что мгновенно сжигает кожу.

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