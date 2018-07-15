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Siemens представил пассажирский поезд с рабочей скоростью 360 км/ч

Компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд Velaro Novo, способный развивать скорость от 250 до 360 км/ч.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Siemens.

Как утверждает компания, при скорости 300 км/ч новый высокоскоростной поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели Velaro.

Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов.

Корпус поезда базируется на концепции “пустой трубки”, что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

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Поезда могут быть адаптированы к новым потребностям оператора даже после нескольких лет эксплуатации.

К слову, Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.

Напомним, Украина и Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве.

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