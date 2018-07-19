Чернышов уходит с поста президента Киевстар и покидает группу Veon

Петр Чернышов покидает пост президента компании Киевстар и уходит из холдинга Veon. Причины отставки неизвестны.

Об этом сообщили в группе компаний Veon.

Его место временно займет Александр Комаров, ранее руководивший мобильным оператором Beeline в Казахстане — в дополнение к своим текущим обязанностям.

Петр Чернышов уже прокомментировал свой уход:

– Я спокоен за Киевстар: еще будет много интересных проектов запущено и объявлено в 2018 и, особенно, в 2019 годах – но о них теперь пусть говорит новый СЕО. Я передаю ему растущую компанию в очень хорошем состоянии и уверен, что Киевстар продолжит уверенное движение вперед к новым рекордам, по заветам Джима Коллинза в книге От хорошего к великому, как это было и с Карлсберг Украина после нашего расставания, – пишет он на странице в Facebook.

Петр также отметил результаты работы:

1-й квартал 2018 года – самый удачный за всю историю Киевстара по доле рынка – 49%, с отрывом в уверенные 12% от ближайшего конкурента.

Прибыль за прошлый год была тоже рекордная в истории компании, хотя, надо честно признать, что девальвация позволяет нам хвастаться только цифрами в гривнях.

За эти 4 года прошли аукцион по 3G и два по 4G, где мы купили больше всего частот. Это позволило Украине (последней, к сожалению, в мире) запустить эти технологии. Теперь Киевстар запускает 4G в диапазоне 1800 по всей стране – после снятия американских санкций против компании ZTE это уже возможно. Всего у нас будет примерно в два раза больше 4G базовых станций, чем у ближайшего конкурента (даже на сегодня работает уже чуть больше).

Жизнь продолжается!(English text below)Если кратко: я завершаю свою деятельность на посту Главы региона Евразии и… Опубліковано Peter Chernyshov Четвер, 19 липня 2018 р.

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Напомним, Чернышов возглавил Киевстар в июне 2014 года.

В февраля 2018 года он был назначен главой евразийского направления по развитию компании Veon, взяв на себя ответственность за развитие бизнеса Veon в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Узбекистане. При этом он остался президентом Киевстара.