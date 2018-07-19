Похож на Airbus: во Франции показали гибрид самолета и поезда

Французская компания Akka Techonologies показала проект гибрида самолета и поезда Link & Fly.

Видео опубликовано на YouTube‐канале компании.

Основная часть Link & Fly, которая может работать как наземный транспорт, присоединяется к крыльям и становится самолетом.

По габаритам борт похож на Airbus A320: размах его крыльев составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров.

Читайте: Китай тестирует пассажирский поезд длиной около 415 м

Компания считает, что данная разработка позволит разгрузить крупные транспортные пути и увеличит спрос на авиаперелеты, ведь пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из воздушной гавани, которая часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.



Напомним, компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд Velaro Novo, способный развивать скорость от 250 до 360 км/ч.

Фото: скриншот/YouTube.