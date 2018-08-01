Быстрее и надежнее: в Украине модернизировали советский БТР-60ПБ

Модернизированный вариант советского бронетранспортера БТР-60ПБ оборудовали более мощным двигателем и современными средствами наблюдения, радиосвязи и навигации.
27 Киевская частная компания КОРТ представила БТР-60 МК – модернизированный вариант советского бронетранспортера БТР-60ПБ, который находится на вооружении ВСУ.
Как сообщается на сайте Ukrmilitary, при модернизации бронетранспортера БТР-60 выполняются следующие работы:
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- морально устаревшие бензиновые двигатели ГАЗ заменяются на современные дизельные двигатели в исполнении “military” (повышаются удельная мощность и крутящий момент, растет максимальная скорость движения, возрастает надежность машины);
- совершенствуется тормозная система;
- люки расширяются в соответствии с современными параметрами экипировка бойца,что обеспечивает ускорение высадки и посадки десанта;
- БТР оборудуется современными средствами наблюдения, радиосвязи и навигации;
- комплектующие производства страны-агрессора заменяются на комплектующие отечественного производства или других иностранных поставщиков;
- дополнительное бронирование (опция);
- устанавливается боевой модуль по требованию заказчика.
Напомним, в Черниговской области провели испытания нового боевого модуля.