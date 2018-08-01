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Быстрее и надежнее: в Украине модернизировали советский БТР-60ПБ

Модернизированный вариант советского бронетранспортера БТР-60ПБ оборудовали более мощным двигателем и современными средствами наблюдения, радиосвязи и навигации.

27 Киевская частная компания КОРТ представила БТР-60 МК – модернизированный вариант советского бронетранспортера БТР-60ПБ, который находится на вооружении ВСУ.

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Быстрее и надежнее: в Украине модернизировали советский БТР-60ПБ / 5 фотографий

Как сообщается на сайте Ukrmilitary, при модернизации бронетранспортера БТР-60 выполняются следующие работы:

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  • морально устаревшие бензиновые двигатели ГАЗ заменяются на современные дизельные двигатели в исполнении “military” (повышаются удельная мощность и крутящий момент, растет максимальная скорость движения, возрастает надежность машины);
  • совершенствуется тормозная система;
  • люки расширяются в соответствии с современными параметрами экипировка бойца,что обеспечивает ускорение высадки и посадки десанта;
  • БТР оборудуется современными средствами наблюдения, радиосвязи и навигации;
  • комплектующие производства страны-агрессора заменяются на комплектующие отечественного производства или других иностранных поставщиков;
  • дополнительное бронирование (опция);
  • устанавливается боевой модуль по требованию заказчика.

Напомним, в Черниговской области провели испытания нового боевого модуля.

 

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