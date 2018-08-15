Полноприводный медицинский эвакуационный автобус имеет 9 мест для медицинского персонала и 6 мест для раненых (лежа).

ТМ Polycar создал полноприводный медицинский эвакуационный автобус 4х4, выполненный на базе нового автобуса-внедорожника Torsus Praetorian.

Машина была представлена ​​в одной из военных частей Национальной гвардии Украины, пишет Ukrmilitary.

Автобус-внедорожник Torsus Praetorian разработан и выпускается чешской компании Pulsar Expo, которая основана в 2014 году супругами из Украины Вахтангом Джукашвили и Юлией Хомич. Производство размещено в Европейском Союзе.



Для военных создали эвакуационный автобус-внедорожник / 2 фотографии

Медицинская версия Torsus Praetorian имеет 9 мест для медицинского персонала и шесть мест для раненых (лежа), оборудована механизмом выгрузки и загрузки раненых (время поднятия раненого 25 секунд).

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Torsus Praetorian базируется на шасси грузовика MAN, комплектуется дизельным двигателем MAN мощностью 240 л.с.

Напомним, в Черниговской области провели испытания нового боевого модуля.

Фото: ukrmilitary.com