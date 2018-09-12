Альтернатива iPhone: как потратить $1000 и не прогадать

Презентация iPhone 2018 состоится уже сегодня. Факты ICTV разобрались, зачем покупать iPhone, какие у него преимущества и есть ли альтернатива? А также предложили перечень товаров до $1000 вместо iPhone.

Мир застыл в ожидании. Сегодня, 12 сентября, состоится ежегодная презентация новых продуктов Apple. Сейчас презентация iPhone, видимо, самое важное событие в области технологий.

В этом году там должны представить три новых смартфона – iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone 9. А также новое поколение часов Apple Watch и усовершенствованный iPad Pro 2018.

Напомним, презентацию можно посмотреть 12 сентября в 20.00.

Факты ICTV выясняли, почему же люди хотят платить бешеные деньги за технику Apple, можно ли купить подобный телефон дешевле, а также на что можно потратить $1000.

Концепция бренда – не первые, но лучшие

Apple позиционирует себя как компания, которая берет мировые технологии и делает их лучше и проще.

Так, например, технология распознавания лиц сначала появилась на Samsung. Однако, Apple проанализировали ошибки предшественников, усовершенствовали технологию и начали использовать ее в своей продукции.

Таким образом, они не всегда первые, однако стремятся быть во всем лучше. Вероятно это и подкупает сторонников яблок.

Зачем брать кредиты и стоять в очередях за iPhone

Ежегодно в стремлении первыми получить новенький гаджет, перед флагманскими магазинами Apple выстраиваются многотысячные очереди.

В 2018 году очередь начали занимать за два дня до самой презентации. Это при том, что предварительный заказ можно будет сделать не раньше пятницы. Очереди за iPhone еще и хороший шанс заработать – продать свое место в очереди или купить iPhone и перепродать его на улице на сотни долларов дороже.

Более того, некоторые люди готовы брать кредиты и тратить последние сохранения для того, чтобы купить себе телефон.

Факты ICTV узнали у психолога Ирины Форостяна, почему люди так стремятся иметь iPhone:

– На психологическом уровне формируется пропаганда определенного бренда – если у тебя есть этот бренд, то ты отвечаешь высокому статусу в обществе. Для людей это эфемерное представление – покупая iPhone, они становятся лучше, богаче. Это по сути, стремление повысить самооценку с помощью материальных вещей.

Однако, надо понимать, что такая техника уже давно не является показателем статуса. Взять хотя бы концентрацию владельцев iPhone на один вагон метро или маршрутку.

Преимущества iPhone

Факты ICTV опросили владельцев яблочной продукции и выявили основные преимущества, которые заставляют людей выбирать эти гаджеты.

Скорость. Вся техника Apple оснащена довольно мощными процессорами. Это позволяет им быстро справляться с задачами любой сложности. В своей скорости они превосходят технику Samsung и китайские аналоги.

Камера. В эпоху популярности Instagram, большинство пользователей учитывает качество камеры в смартфоне. Многочисленные тесты доказывают, что камеры Apple с их многочисленными линзами делают снимки на профессиональном уровне.

Простота. Android телефоны пестрят разнообразием программ и мультифункциональностью. Однако некоторых пользователей это пугает. Можно пользоваться телефоном год и даже не догадывались о всех его возможности. Именно поэтому Apple выступает за максимально упрощенный функционал, которым сможет пользоваться любой.

Альтернатива есть

iPhone действительно высококачественный телефон, которых по многим характеристикам на первый взгляд не имеет конкурентов. Однако сегодня на мировом рынке техники столько новинок, что уследить за всем трудно.

Факты ICTV пообщались со специалистами и подобрали 3 гаджета до $500, которые по технической составляющей не уступают технике Apple.

One Plus 6 – признан самым быстрым телефоном в мире;

Хiaomi mi 8 – оборудованных технологией 3D распознавания лица, как у iPhone, однако точек распознавания гораздо больше;

Meizu 16 – имеет сканер отпечатка пальцев прямо на экране.

Они не столь популярны на украинском рынке как iPhone, однако найти их можно почти в любом магазине техники.

Что купить за $1000

Цена нового гаджета колеблется в пределах $1000. А рационально ли тратить около 27 000 гривен на телефон? Поэтому, мы подобрали товары, которые можно купить за ту же цену.

Можно инвестировать средства в образование – закончить курсы IT, выучить английский, овладеть техниками НЛП. Саморазвитие – это то, что в будущем может окупиться.

Можно потратить эти средства на путешествия и отправиться в романтическое путешествие со своей второй половинкой, например.

За $1000 можно найти старенький автомобиль на отечественных номерах, или же взять машину получше из-за рубежа. Замечательным транспортным средством для города может служить и електровелисипед или скутер, которые также стоят до 27 тыс грн.

Таким образом, невозможно отрицать чрезвычайную популярность iPhone на современном рынке техники. Компания уверенно держит лидерские позиции и не собирается их сдавать.

Имея средства, возможность и желание вполне рационально тратиться на iPhone. Однако, на современном рынке техники уже давно существуют в два раза дешевле смартфоны с подобным функционалом и качеством. Переплачивать или нет – выбор покупателя.

Будете смотреть осеннюю презентацию новой продукции Apple 2018? Нет, вообще не интересна продукция Apple 38%, 6 голосов 6 голосов 38% 38%

Да, я весь год ждал/ждала 25%, 4 голоса 4 голоса 25% 25%

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Презентацию – нет. Но прочту обзор 13%, 2 голоса 2 голоса 13% 13% Всего голосов: 16 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Фото: dreamstime, цитрус

Лилия Ященко