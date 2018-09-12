Да и еще раз да – 5 преимуществ LED телевизоров LG

Если речь идет о LED-панели, то последний пункт отпадает сам собой, ведь на территории изготовления телевизоров данного типа в компании LG просто нет равных.

Плюсы LED-телевизоров LG

Конечно, компания LG недаром считается одним из лучших производителей LED и OLED панелей – ее продукция обладает целым рядом существенных преимуществ на фоне разработок конкурентов. Ознакомиться с актуальным ассортиментом и приобрести LED-телевизоры LG можно в Moyo.

Почему стоит отдать предпочтение разработкам именно этого популярного бренда?

Высокое качество. Несомненно, на первом месте для корпорации LG находится достойное качество разрабатываемой продукции. Именно по этой причине все продукты известной торговой марки в обязательном порядке проходят процедуру сертификации и подлежат разнообразным жестким проверкам качества. LED-телевизоры – не исключение, ведь они попадают на прилавки магазинов только в случае получения положительной оценки по результатам тестирования. Широкий ассортимент. Поскольку разработка LED-телевизоров является приоритетным направлением деятельности компании, ассортиментный ряд брендовых панелей увеличивается со стремительной скоростью. Использование инновационных технологий в процессе производства позволяет говорить о широких возможностях воплощения смелых идей в реальность. Гибкость цен. LG заботится о финансовом благополучии своих потенциальных клиентов, поэтому всячески пытается удовлетворить потребности всех категорий потребителей. Модельный ряд LED-телевизоров от производителя содержит и бюджетные модели с умеренными размерами дисплея и базовым набором характеристик, и устройства со средней категории цен и дорогие полифункциональные “умные” телевизоры. Экологичность. За годы существования телевизоры LG стали значительно безопаснее – пока они не несут никакой угрозы для окружающей среды. Технология изготовления телевизоров на основе использования светодиодной подсветки позволила полностью отказаться от использования ртути при производственных процессов. Стильный дизайн. Внешний вид современных телевизоров LG – это вообще отдельная история. Благодаря изменению технологии изготовления они стали значительно меньше своих предшественников – теперь их можно устанавливать даже на стену с целью экономии свободного пространства.

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Более интересное из истории компании LG, а также подробную информацию о LED-телевизоры, их функциональных возможностях и ключевых особенностях каждый желающий может найти на сайте производителя.