Да и еще раз да – 5 преимуществ LED телевизоров LG

Если речь идет о LED-панели, то последний пункт отпадает сам собой, ведь на территории изготовления телевизоров данного типа в компании LG просто нет равных.
Плюсы LED-телевизоров LG
Конечно, компания LG недаром считается одним из лучших производителей LED и OLED панелей – ее продукция обладает целым рядом существенных преимуществ на фоне разработок конкурентов. Ознакомиться с актуальным ассортиментом и приобрести LED-телевизоры LG можно в Moyo.
Почему стоит отдать предпочтение разработкам именно этого популярного бренда?
- Высокое качество. Несомненно, на первом месте для корпорации LG находится достойное качество разрабатываемой продукции. Именно по этой причине все продукты известной торговой марки в обязательном порядке проходят процедуру сертификации и подлежат разнообразным жестким проверкам качества. LED-телевизоры – не исключение, ведь они попадают на прилавки магазинов только в случае получения положительной оценки по результатам тестирования.
- Широкий ассортимент. Поскольку разработка LED-телевизоров является приоритетным направлением деятельности компании, ассортиментный ряд брендовых панелей увеличивается со стремительной скоростью. Использование инновационных технологий в процессе производства позволяет говорить о широких возможностях воплощения смелых идей в реальность.
- Гибкость цен. LG заботится о финансовом благополучии своих потенциальных клиентов, поэтому всячески пытается удовлетворить потребности всех категорий потребителей. Модельный ряд LED-телевизоров от производителя содержит и бюджетные модели с умеренными размерами дисплея и базовым набором характеристик, и устройства со средней категории цен и дорогие полифункциональные “умные” телевизоры.
- Экологичность. За годы существования телевизоры LG стали значительно безопаснее – пока они не несут никакой угрозы для окружающей среды. Технология изготовления телевизоров на основе использования светодиодной подсветки позволила полностью отказаться от использования ртути при производственных процессов.
- Стильный дизайн. Внешний вид современных телевизоров LG – это вообще отдельная история. Благодаря изменению технологии изготовления они стали значительно меньше своих предшественников – теперь их можно устанавливать даже на стену с целью экономии свободного пространства.
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Более интересное из истории компании LG, а также подробную информацию о LED-телевизоры, их функциональных возможностях и ключевых особенностях каждый желающий может найти на сайте производителя.