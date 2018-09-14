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В Украине показали новейшие штурмовые катера Кентавр

В Киеве 14 сентября на судостроительном заводе Кузница на Рыбацком состоялся спуск на воду десантно-штурмовых катеров Кентавр.

Как сообщает Украинский милитарный портал, максимальная скорость, которую могут развивать катера Кентавр – до 50 узлов.

Также одной из проектных особенностей судна является большой десантный отсек, где будут размещаться 32 военнослужащих.

Кроме того, в комплектации катеров имеются два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм и 40-мм гранатометом УАГ-40, а также две реактивные системы залпового огня калибром 80 мм.

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В Украине показали новейшие штурмовые катера Кентавр / 3 фотографии

Краткие технические характеристики катеров: водоизмещение – 47 тонн (полное), длина, наибольшая – 24,3 м, ширина – 4,8 м (наибольшая), автономность – 5 суток, экипаж – 5 человек.

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Отмечается, что заказчиком катеров выступили Военно-морские Силы ВС Украины.

Как сообщалось, ВСУ начали перебрасывать военные катера для усиления военно-морского присутствия в Азовском море.

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