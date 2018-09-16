Первый в мире поезд на водороде поехал в Германии

Транспортное министерство Нижней Саксонии планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил в воскресенье, 16 сентября, свой тестовый рейс в Бремерферде (земля Нижняя Саксония).

Как передает Deutsche Welle, уже с 17 сентября он выйдет на стандартный маршрут и свяжет этот город с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.

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Отмечается, что на крыше поезда установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он превращает энергию водорода в электрический ток, не нанося вреда окружающей среде. Поезд может развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров.

Напомним, компания Siemens представила новый высокоскоростной пассажирский поезд Velaro Novo.

Фото: Alstom