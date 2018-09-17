Корея спустила на воду новейшую подлодку с анаэробной установкой

Анаэробная энергетическая установка позволяет неатомной подводной лодке находиться в подводном положении существенно дольше.

Первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой, полностью спроектированную в Южной Корее, спустила на воду компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, пишет Фокус.

Современные дизель-электрические подводные лодки имеют несколько преимуществ перед более крупными атомными подводными кораблями. Одним из главных таких преимуществ является практически полная бесшумность хода в подводном положении, поскольку в этом случае за движение корабля отвечают лишь тихие электромоторы, питающиеся от аккумуляторных батарей.

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По данным разработчиков, благодаря анаэробной энергетической установке, подробности о которой не раскрываются, корабль сможет находиться под водой до 20 суток. Дальность хода подводной лодки составляет около десяти тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров).

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