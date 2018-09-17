PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Техника / Корея спустила на воду новейшую подлодку с анаэробной установкой/

Корея спустила на воду новейшую подлодку с анаэробной установкой

Анаэробная энергетическая установка позволяет неатомной подводной лодке находиться в подводном положении существенно дольше.

Первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой, полностью спроектированную в Южной Корее, спустила на воду компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, пишет Фокус.

Современные дизель-электрические подводные лодки имеют несколько преимуществ перед более крупными атомными подводными кораблями. Одним из главных таких преимуществ является практически полная бесшумность хода в подводном положении, поскольку в этом случае за движение корабля отвечают лишь тихие электромоторы, питающиеся от аккумуляторных батарей.

Читайте: В Украине показали новейшие штурмовые катера Кентавр

По данным разработчиков, благодаря анаэробной энергетической установке, подробности о которой не раскрываются, корабль сможет находиться под водой до 20 суток. Дальность хода подводной лодки составляет около десяти тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров).

Напомним, в Германии осуществили тестовый запуск первого в мире поезда на водороде.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка