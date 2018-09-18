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В Украине испытали новый боевой модуль Спис

В Украине прошли испытания боевого модуля Спис от компании Техимпекс.

Видео с тестированием военными нового боевого модуля Спис 17 сентября опубликовал Милитарний портал.

Модуль вооружен пушкой диаметром 30 мм, автоматическим гранатометом, комплексом управляемых противотанковых ракет Барьер и пулеметом.

В вооружение модуля также входят дымовые гранаты, тепловизорная и дневная камеры, лазерный дальномер.

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Габаритные размеры комплекса: длина — 3,74 метра, высота — 1,73 метра, ширина — около 2 метров.

В описании говорится, что вооружение может устанавливаться как на советские образцы бронетехники, так и современные украинские и западные платформы.

У слову, ранее прошли испытания украинского противотанкового ракетного комплекса Корсар.

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