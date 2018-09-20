На воду спущен еще один Кентавр для украинских ВМС.

Еще один десантно-штурмовой катер Кентавр, построенный на судостроительном заводе ЧАО Завод Кузня на Рыбацком для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, спущен на воду в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины в четверг.

– Кентавр – это уже второй проект отечественных катеров, который был разработан и построен именно независимой Украиной… Этот катер положил начало серии таких боевых единиц, мы уже имеем два спущенных на воду катера и ожидаем продолжения, – сказал начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.















Второй штурмовой катер Кентавр для ВМС спустили на воду / 8 фотографий

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Как сообщалось, пеший спуск на воду десантно-штурмовых катеров Кентавр состоялся в Киеве 14 сентября.