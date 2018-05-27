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Как работает мозг: Супрун опровергла популярный миф

Теория о том, что мозг человека использует только 10% своей мощности, только миф.

Об этом написала в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

– Идея о том, что наш мозг не работает на все 100%, только приятная легенда, на которой долгое время наживались шарлатаны, которые обещали “включить” его на всю мощность и увеличить производительность, задействовав пассивные участки мозга, – убеждает она.

По ее словам, ученым с помощью МРТ-диагностики удалось наглядно продемонстрировать, как различные участки мозга реагируют в ответ на различные раздражители, четко доказывая, что человек использует свой мозг на 100%.

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– Поэтому наш мозг работает исправно, более того, фиксирование этих активных 10% связано с его уникальной способностью сохранять энергию и управлять задачами, – пишет Супрун.

При этом, по ее мнению, лучший способ помочь мозгу работать лучше – это здоровый образ жизни.

Ранее Ульяна Супрун подготовила советы, которые помогут выбрать безопасный салон для маникюра.

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