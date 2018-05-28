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Можно ли заболеть от кондиционера – ответ Супрун

Убедительных доказательств связи между использованием кондиционеров и ухудшением состояния здоровья нет.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

– Что касается негативных симптомов, то наиболее распространенные из тех, о которых сообщали участники исследований, включавших возникновения кашля, раздражений слизистой оболочки, трудности с дыханием, головная боль и усталость. Впрочем, действительно ли это связано с кондиционером? Исследователи так и не нашли убедительных доказательств такой связи, – пишет Супрун.

По словам Супрун, если вы долго находитесь в закрытом пространстве, это действительно может возникать. В таком случае важно чаще проветривать помещение и выходить во двор.

Свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходим для организма. Сам по себе кондиционер не является чем-то опасным.

Она также отметила, что очень важно пользоваться кондиционером правильно. Супрун советует регулярно ухаживать за кондиционером, избегать резкого перепада температур и следить за влажностью воздуха в помещении.

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Напомним, ученые рассказали, почему не стоит сбивать температуру.

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