Можно ли лечиться травами – ответ Супрун

Лечение травами (фитотерапия) может быть потенциально опасным и привести к серьезному отравлению организма.

Информация о том, что фитотерапия может быстро и легко вылечить от всех болезней, является манипуляцией и попыткой заработать деньги, рассказывает и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

– Хотя травы кажутся безвредными (ведь мы используем их для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьезному отравлению организма. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково, – говорит Супрун.

Концентрации веществ тоже могут отличается – например, в фазы до, во время и после цветения. А в разных частях одной и той же растения может отличаться даже качественный состав.

Более того, появление лечебного или побочного эффекта после фитотерапии может наблюдаться только после длительного приема растительного препарата.

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По словам Супрун, многие современные препараты содержат активные вещества, которые есть в растениях, но их применение в медицине отличается правильным способом сбора, длительной фармацевтической подготовкой, различными исследованиями и тщательной диагностикой в ​​лабораториях.

А само лечение проходит под наблюдением медика и только в комплексе с другими лекарственными средствами.

К слову, ранее Минздрав подготовил законопроект об отмене выдачи специального разрешения на занятие народной медициной.