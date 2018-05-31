10 причин раз и навсегда бросить курить

31 мая вся планета отмечает Всемирный день без табака. Факты ICTV собрали десять причин бросить курить именно сегодня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который также входит в систему всемирных и международных дней ООН.

По оценке ВОЗ, от курения ежегодно погибают около шести миллионов человек. Эта цифра, как ожидается, вырастет до восьми миллионов к 2030 году.

Мировая экономика ежегодно теряет более триллиона долларов из-за последствий курения – столько же мировой ВВП теряет от войн, терактов и преступности.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США.

Факты ICTV подобрали 10 причин, почему стоит бросить курить навсегда.

У людей, выкуривающих больше пачки в день, IQ ниже на 10 баллов, чем у некурящих – это одна из причин кинуть курить навсегда.

Физические нагрузки

У курильщиков при физических нагрузках быстро возникнет одышка.

13 % всех случаев бесплодия вызваны курением.

Первое что страдает при курении – это легкие – хозяин энергии. Через них поступает основное количество кислорода.

Кислород, в свою очередь, постоянно позволяет извлекать энергию из продуктов питания. Соответственно, с каждым годом курящие чувствуют себя все более изнеможденными.

Пищеварение

Многие курильщики страдают гастритом или язвой желудка. Вместе со слюной никотин, смола и другие вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, попадают в желудок.

Состояние сосудов

У многих курильщиков даже в теплую погоду мерзнут руки, ноги, или даже все тело. Это происходит, как правило, уже у курильщиков со стажем.

Все это перерастает в вегетососудистую дистонию, поскольку от курение сужаются сосуды и кровь начинает все медленнее циркулировать по телу и поступать к конечностям.

Курение может стать причиной слепоты

По этой же причине уже в 30-40 лет у мужчин могут появиться проблемы с потенцией.

Кроме этого, курильщику сложно преодолеть длинные дистанции из-за поврежденных сосудов.

Поврежденные никотином сосуды восстановлению не подлежат. По этой причине гангрены для курильщиков завершаются ампутацией.

Частые простуды и бронхит

Курильщики намного чаще болеют ОРЗ, ОРВИ, бронхитами. У курящего человека нарушены дыхательные механизмы защиты от ядов и патогенов.

Табак при горении образует испаренные химикаты и частицы в виде аэрозоля, который включает не только никотин, но еще и окислители, канцерогены и угарный газ.

Сигаретный дым и его физические свойства способствуют отложению частиц в нижних дыхательных путях. Это в свою очередь наносит непоправимый ущерб респираторной функции организма.

Качество крови

По причине постоянного кислородного голодания в крови у курильщиков образуется повышенное количество эритроцито , что делает кровь более плотной и вязкой.

Дыхательная система и сон

Курильщики часто кашляют во время сна и по утрам, кашель может перерасти в удушье.

Раз в год любителям никотина нужно делать флюорографию, поскольку курение повышает риск заболеть раком легких.

Голос

Курящие замечают изменения в голосе. Сигаретная зависимость приводит к раку горла.

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Гормональный фон

Уровень половых гормонов у мужчин снижается, что также влияет на потенцию. Гормональный фон у женщин также нарушается.

Сердце

Во время курения отмечается усиленный выброс в кровь адреналиноподобных веществ, во многих случаях создающих условия для повреждения сосудистой стенки и миокарда.

Кроме того, крайне неблагоприятно воздействует на сосудистую стенку сам никотин, который способствует спазмам артерий сердца и нижних конечностей.

Все это может послужить непосредственной причиной развития инфаркта миокарда.