5 фактов о влиянии курения на сердце

Во Всемирный день без табака Министрество здравоохранения назвало 5 неочевидных фактов, связывающих курение и здоровье сердца.
В Минздраве отмечают, что в этом году темой дня без табака является именно борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что курение очень часто является одной из главных причин смертей от этих болезней.
№1 – Курение вызывает ишемическую болезнь сердца, инсульт и заболевание периферических сосудов
№2 – Одна из десяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызвана курением
В Украине ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, умирает 50 тыс. человек. Это 12% от всех смертей от болезней сердца. По тем же причинам в мире каждый год умирает около 2 млн человек.
№3 – Один год без сигарет вдвое снижает риск ишемической болезни сердца
При этом риск развития этой болезни снижается до уровня тех, кто никогда не курил, в течение 15 лет.
№4 – За 5-15 лет без табака риск инсульта снижается до уровня некурящих
№5 – Отказ от курения вдвое снижает риск повторного инфаркта
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Фото: МОЗ