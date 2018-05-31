5 фактов о влиянии курения на сердце

Во Всемирный день без табака Министрество здравоохранения назвало 5 неочевидных фактов, связывающих курение и здоровье сердца.

В Минздраве отмечают, что в этом году темой дня без табака является именно борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что курение очень часто является одной из главных причин смертей от этих болезней.

№1 – Курение вызывает ишемическую болезнь сердца, инсульт и заболевание периферических сосудов

№2 – Одна из десяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызвана курением

В Украине ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, умирает 50 тыс. человек. Это 12% от всех смертей от болезней сердца. По тем же причинам в мире каждый год умирает около 2 млн человек.

№3 – Один год без сигарет вдвое снижает риск ишемической болезни сердца

При этом риск развития этой болезни снижается до уровня тех, кто никогда не курил, в течение 15 лет.

№4 – За 5-15 лет без табака риск инсульта снижается до уровня некурящих

№5 – Отказ от курения вдвое снижает риск повторного инфаркта

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Ранее Факты ICTV собрали 10 причин бросить курить именно сегодня.

Фото: МОЗ