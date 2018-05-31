Кто получает больше удовольствия от еды – худые или толстые

Исследование британских медиков показало, что люди с лишним весом получают меньше удовольствия от еды, чем худые.

В течение двух недель они наблюдали за 20 людьми с нормальным весом и 33 – с ожирением, пишет Independent.

Чтобы выяснить, какое пищевое поведение приводит к ожирению, исследователи разработали специальное приложение для смартфона, в котором участники эксперимента должны были записывать свои спонтанные мысли о еде, независимо от того – сыты они или голодны.

Они также отмечали интенсивность чувства голода по 10-балльной шкале. По той же шкале определяли, насколько понравилась еда. Приложение фиксировало время еды и продолжительность трапезы.

Результаты исследования впечатляют – люди с ожирением чувствовали голод реже худых и меньше наслаждались едой.

Причина в том, что лишний вес был вызван не повышенным чувством голода, а стремлением получить удовольствие, которого им не хватало.

В группе людей с нормальным весом желание перекусить не усиливалось, когда приходилось противиться искушению, а удовольствие от еды было высоким.

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Ранее Факты ICTV писали, что ученые нашли в организме людей особых микробов, которые способствуют развитию ожирения.