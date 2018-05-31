Вспышка кори: за неделю более 1300 новых больных

В Министерстве здравоохранения заявляют, что остановить вспышку кори может только усиленная иммунизация.

В Украине продолжается вспышка кори, на прошлой неделе заболели 1334 человека – 522 взрослых и 812 детей.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

– С начала года корью в Украине заболели 18144 человек – 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шесть детей и трое взрослых, – говорится в отчете.

– Остановить вспышку может только усиленная иммунизация, – подчеркнули в ведомстве.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях.

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В Минздраве подчеркнули необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призвали органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

К слову, Факты ICTV писали, как узнать, есть ли иммунитет к кори.