Как бросить курить: 5 способов и 5 блоков

Сколько бы ни говорили о вреде курения для здоровья, курильщиков не становится меньше. Эта тема обросла уже множеством мифов, которые многим мешают избавиться от пагубной привычки.

Разложим по полочкам самые распространенные мифы о курении и действенные способы расстаться с сигаретой.

Мифы о курении

Курильщики курят, потому что сами так хотят

На самом деле, те, кто прикуривал первую сигарету, не собирался становиться курильщиком на всю жизнь. Он продолжают курить только потому, что слишком боятся даже попробовать бросить.

Курильщики не могут бросить курить из-за слабой силы воли

Это не так. Не отсутствие силы воли не дает курильщикам бросить курить. Это, скорее, конфликт воли, ведь никто, кроме самого курильщика, не заставляет его курить. Все курильщики одновременно хотят бросить курить и хотят продолжать.

Курение – просто привычка

Это не привычка, а наркотическая зависимость! Это основное, что мешает курильщикам бросить курить. Они относятся к курению как к привычке, тем самым снижая у себя в голове степень риска, и пытаются бросить курить, используя неправильную информацию.

Когда я бросаю курить, я становлюсь нервным

Нужно понимать, что все плохое, что связано с сигаретами, происходит с тобой не потому, что ты бросаешь курить, а потому что когда-то начал.

Если я брошу курить, я растолстею

Курение и вес не имеют прямой связи. Просто, когда курильщик бросает курить с помощью силы воли, ему кажется, что он приносит какую-то большую жертву, и ему чем-то нужно заменять сигареты.

Бросить курить очень сложно

Курение, как и любая наркотическая зависимость, состоит из зависимости физиологической и психологической. Единственное, от чего страдают курильщики, когда бросают курить, это мысленная депрессия и чувство жертвования, вызванное тем, что им кажется, что их лишают удовольствия и поддержки. Как только ты понимаешь, что ничем не жертвуешь, а наоборот избавляешься от одной из самых страшных болезней, от которой ты когда-либо страдал, бросить курить становится очень легко.

5 способов забыть о сигаретах

Ты понимаешь, что курение вредно и не актуально, но все же продолжаешь курить? Помни: сигареты – это как глубоко въевшийся стереотип, сломать который удается не всем. Попробуй поставить перед собой цель, преодолеть эту преграду. Задайся вопросом: а могу ли я принадлежать к тем людям, которые ломают эти стереотипы? Многим сигареты помогают сконцентрироваться или расслабиться, почувствовать себя лучше в кругу друзей. Но никто не задумывается над тем, что наша жизнь до курения ничем не отличалась. Задайся вопросом: разве до момента, когда ты начал курить, каждый из нас не мог нормально наслаждаться жизнью и общаться? Неужели для устремления внимания на каком-либо деле нам требовалось закуривать сигарету? Опять же – важно понять, что курение не привычка, а наркотическая зависимость, которая со временем становится только сильнее. От отвратительной привычки избавиться намного легче, а вот с зависимостью нужно еще побороться. Разве тебе нужны такие проблемы? Для того, чтобы бросить курить, в первую очередь, разобраться в себе и прийти к выводу, что в сигаретах нет никакого удовольствия. Это иллюзия, которая, если от нее не избавиться, может погубить твое здоровье. Не нужно приносить себя в жертву перед тем, как прийти к выводу о прекращении курения. Вы должны настроиться на позитивный лад и дать понять внутреннему я, что, отказавшись от никотина, жизнь станет лучше.

Ранее ученые определили, насколько опасна для здоровья одна выкуренная сигарета в день.

По материалам: ivona.bigmir.net

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