Лечить ядом – ученые нашли новый способ борьбы с раком

Низкие дозы триоксида мышьяка можно использовать для лечения различных видов рака.

Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что низкие дозы триоксида мышьяка заставляют отступить острый промиелоцитарный лейкоз (разновидность рака крови), сообщает MedicalXpress.

Исследователи создали нанобины, которые попадают в кровоток, достигают клеток опухоли и высвобождают яд. Он убивал злокачественные клетки не нанося вред здоровым тканям.

В результате экспериментов также стало известно, что везикулы с мышьяком эффективно убивают клетки рака молочной железы, яичников и легких.

Читайте: 10 причин раз и навсегда бросить курить

Ученые также хотят прикрепить к нанобинам специфические молекулы, чтобы приспособить их для лечения глиобластомы.

К слову, исследование британских медиков показало, что люди с лишним весом получают меньше удовольствия от еды, чем худые.