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Магнитные бури в июне – опасные дни

В начале июня, с 1 по 5 июня, в Украине будет всплеск геомагнитных бурь.

Магнітні бурі

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Самые опасные дни – 1 и 2 июня, когда буря поднимется до уровня G2.

В последующие три дня те, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца, еще будут ощущать их последствия.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)

Мы уже писали о том, что в 2018 году Землю ожидают 20-35 геомагнитных бурь, среди которых 2-4 большие и очень большие.

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