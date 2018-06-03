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Сода помогает бороться с раком – ученые

Ученые выяснили, что сода может повысить эффективность химиотерапии.

Вчений

Американские ученые из Института Людвига по исследованию рака пришли к выводу, что сода может повысить эффективность химиотерапии, сообщает EurekAlert!.

Исследователи утверждают, что разбавленная в воде сода уменьшает кислотность раковых клеток в глубине опухоли.

– Клетки не хотят производить белки или другие биомолекулы в состоянии стресса. Они хотят замедлить ход событий и пробудиться лишь тогда, когда все вернется в норму. Идея невероятно проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов, это обычная сода, – рассказал автор исследования Чи Ван Дан.

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Во время экспериментов на мышах ученые выяснили, что при повышении кислотности раковые клетки становятся активнее и опухоль лучше поддается химиотерапии.

К слову, лечение травами (фитотерапия) может быть потенциально опасным и привести к серьезному отравлению организма.

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