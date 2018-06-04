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Секс после 50: ученые назвали преимущество

Сексуальная активность в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности мозга и память.

Старість

Масштабное исследование провели под руководством психолога Марка Аллена с Вуллонгонгского университета, передает Independent.

Результаты исследования показали явную связь между количеством секса и памятью человека в пожилом возрасте.

Так, у людей, которые вели активную сексуальную жизнь и отмечали более доверительные отношения с партнером, был более высокий балл в тестах на проверку памяти.

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В исследовании приняли участие более 6 тысяч участников (2672 мужчин и 3344 женщин) в возрасте от 50 лет.

Ученые анализировали данные о состоянии здоровья, образе жизни, социально-экономическом статусе, общей удовлетворенности жизнью, а также о количестве секса.

Через несколько лет ученые провели повторное анкетирование, и в финальной части исследования проверили память участников с помощью стандартного теста на запоминание слов.

Ранее ученые рассказали, как отсутствие секса влияет на здоровье и самочувствие человека.

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