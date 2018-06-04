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Вспышка кори в Одесской области: заболели бойцы Нацгвардии

В части Национальной гвардии Украины в селе Жеребкове Одесской области зарегистрирована вспышка заболевания корью

Нацгвардійці

Об этом говорится в сообщении Ананьевской районной государственной администрации.

По данным главного врача центральной районной больницы Анатолия Койчева, около 16 человек уже готовят к выписке. Койчев добавил, что часть военнослужащих уже выписаны.

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В минувшую субботу в больницу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

Напомним,  в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине продолжается вспышка кори.

 

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