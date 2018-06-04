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Ученые нашли новое полезное свойство зеленого чая

Зеленый чай богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), которые замедляют образование бляшек.

Зелений чай

Британские ученые пришли к выводу, что молекулы сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), которыми богат зеленый чай, замедляют формирование бляшек, которые закупоривают коронарные сосуды и могут привести к инфаркту, сообщает Journal of Biological Chemistry.

Исследование показало, что EGCG влияет на аполипопротеин А1 (apoA-I), белок-носитель так называемого хорошего холестерина.

Протеин apoA-I накапливается с возрастом и может стимулировать отрыв накопленных на стенках сосудов белковых бляшек, из-за чего и может произойти инфаркт.

В ходе исследования ученые добавляли apoA-I в чай ​​и нагревали его в микроволновке. В результате EGCG связывается с белковыми нитями и стимулирует их разрушение с образованием безвредных фрагментов.

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Однако медики отмечают, что активное употребление зеленого чая не обязательно замедлит развитие коронарной недостаточности.

К слову, Министрество здравоохранения назвало 5 неочевидных фактов, связывают курение и здоровье сердца.

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