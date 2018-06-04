Как и при каких условиях научить детей чистить зубы

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун считает, что уход за полостью рта ребенка следует начинать, когда зубы еще даже не прорезались.
– Бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет, – пишет она в Facebook.
Она также дала рекомендации, как ухаживать за полостью рта ребенка:
- Стоматологи рекомендуют после кормления младенца вытирать десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций.
- Именно в этом возрасте надо показать младенца стоматологу, чтобы выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца).
- Когда вылезет первый зуб, надо приобрести зубную щетку! Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество пасты для детей до 3 лет должно быть, как рисовое зернышко, а количество фтора минимальное. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть, как горошина. Кстати, не все знают, но это правило подходит и взрослым. Ведь чем больше пасты, тем больше соблазн ее выплюнуть, а это мешает чистить зубы рекомендованные 2 минуты.
- Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки, необходимые для эффективной чистки зубов, вырабатываются ближе к достижению 10 лет, поэтому следует помогать им.
- Чтобы чистка длилась 2 минуты, можно установить специальный таймер или включить любимую песню. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов как можно приятнее и веселее, чтобы предотвратить развитие негативных ассоциаций или нежелание чистить зубы.
- Важно с самого начала научить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи.
- Помните, дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас.
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К слову, ранее врачи из Канады нашли очень доступную альтернативу зубной пасте и ополаскивателю для рта.