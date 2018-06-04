Как и при каких условиях научить детей чистить зубы

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун считает, что уход за полостью рта ребенка следует начинать, когда зубы еще даже не прорезались.

– Бактерии есть всегда, даже когда зубов еще нет, – пишет она в Facebook.

Она также дала рекомендации, как ухаживать за полостью рта ребенка:

Стоматологи рекомендуют после кормления младенца вытирать десна обычной салфеткой, смоченной кипяченой водой, чтобы предотвратить распространение возможных инфекций. Именно в этом возрасте надо показать младенца стоматологу, чтобы выявить возможные вредные привычки, которые могут повлиять на развитие зубов (например, сосание пальца). Когда вылезет первый зуб, надо приобрести зубную щетку! Для детей существуют специальные зубные щетки, имеющие маленькую головку и мягкую щетину с закругленными кончиками. Количество пасты для детей до 3 лет должно быть, как рисовое зернышко, а количество фтора минимальное. После 3-х лет количество пасты на щетке должно быть, как горошина. Кстати, не все знают, но это правило подходит и взрослым. Ведь чем больше пасты, тем больше соблазн ее выплюнуть, а это мешает чистить зубы рекомендованные 2 минуты. Детям в возрасте 4-5 лет следует начинать учиться самостоятельно чистить зубы. Однако, у детей соответствующие навыки, необходимые для эффективной чистки зубов, вырабатываются ближе к достижению 10 лет, поэтому следует помогать им. Чтобы чистка длилась 2 минуты, можно установить специальный таймер или включить любимую песню. Старайтесь сделать процедуру чистки зубов как можно приятнее и веселее, чтобы предотвратить развитие негативных ассоциаций или нежелание чистить зубы. Важно с самого начала научить ребенка правильной технике чистки. Чистить нужно внутреннюю, внешнюю и жевательную поверхность зубов. Чистите всегда в одинаковом порядке, чтобы ребенок привыкал. Щетка должна быть размещена под углом 45 градусов относительно поверхности зубов. В таком положении лучше очищаются зубы и линия десен, где скапливается много бактерий и остатков пищи. Помните, дети имитируют взрослых, повторяют действия и поведение своих родителей. Поэтому необходимо показать детям, что гигиена зубов и полости рта важна для вас.

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К слову, ранее врачи из Канады нашли очень доступную альтернативу зубной пасте и ополаскивателю для рта.