Самые лучшие позы секса от пяти болезней

В конце XX века сторонники восточной медицины, в частности – даосизма, на основе старинных текстов разработали систему лечебного секса.

Они считают, что необходимо только выбрать правильную позу – и болезнь уйдет бесследно, пишет pohnews.org.

Позы в сексе, которые избавят от 5 болезней:

№1 – Переломы

Активная половая жизнь способствует срастанию костей после переломов, считают приверженцы даосского секса. К примеру, если человек сломал руку, необходим спальный режим. Женщина – на левом боку, левая нога согнута назад, мужчина лицом к женщине. Достаточно 5 раз в день по 9 фрикций в течение 10 дней.

№2 – Варикоз и мигрень

Если лечь, как в предыдущей позе, но на правый бок и делать 6 раз по 5 фрикций в течение 10 дней, то состояние сосудов улучшится и уйдет головная боль.

№3 – Малокровие

В этом случае подходит традиционная поза наездницы. Правда, она лечит только анемию. Важно! Женщина должна быть полностью неподвижна.

№4 – Обмороки и общая слабость

Женщина лежит на спине, мужчина сверху. Проникновение должно быть максимально глубоким. При этом партнерша вращает бедрами 9 раз против часовой стрелки. Повторять 9 раз на протяжении 9 дней.

№5 – Диабет

Следующая поза в сексе нормализует работу щитовидной железы и простаты, а также помогает при диабете. Женщина на спине, она охватывает ногами бедра мужчины. Он двигается и проникает на 6-7 см. Женщина вращает бедрами по часовой стрелке и обратно. Выполнять повторы по мере надобности.

Также данная техника полезна для тех, кто увлекается алкоголем, так как нормализуется работа печени.

Читайте: Секс после 50: ученые назвали преимущество

К этой методике не стоит относиться серьезно, поскольку для подтверждения лечебных свойств даосского секса необходимо провести не один десяток научных экспериментов. В любом случае, занятия любовью нормализуют кровяное давление, улучшают иммунитет и психологическое здоровье.

Кстати, ранее ученые рассказали, как отсутствие секса влияет на здоровье и самочувствие человека.