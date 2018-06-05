Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульте

Ульяна Супрун и врач-невролог Юрий Фломин развенчали 7 популярных мифов об инсульте.

Их в.о. министра здравоохранения опубликовала на своей странице в Facebook.

Миф 1. При инсульте нужен покой, а человека нельзя перевозить из дома в больницу или из клиники в клинику.

Очень редко происходят ситуации, когда перевозка в авто скорой помощи может ухудшить состояние больного с инсультом. Это может быть при коме, кровотечении, давлении ниже 80 мм ртутного столбика.

Обычно пациента нужно срочно поместить в больницу, а если в ней нет нужных ресурсов (томографа, специалистов, современной лаборатории), то его нужно перевезти в другую клинику.

Миф 2. Если миновали симптомы инсульта, то дальше лечиться не нужно.

Всем пережившим эту болезнь нужны консультации неврологов и обследования, которое выяснит ее причину и назначит профилактику. Только таким образом можно уменьшить на 50-80% риск повторного инсульта.

Миф 3. Во время лечения нужно ставить много капельниц.

В большинстве случаев это имеет смысл в первые 1-2 дня от начала заболевания. А вот большинство лекарств для капельниц (для “защиты”, для “восстановления мозга”, нейропротекторы, “препараты для сосудов”, антиоксиданты) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта.

Миф 4. Лечение этого заболевания состоит из острого периода, когда больному нельзя садиться и становиться на ноги, и дальнейшей реабилитации ― через пару недель или даже месяцев.

На самом деле при остром инсульте реабилитация должна начаться через 2-3 дня после поступления в медучреждение. Чем позже она начнется, тем меньшей будет ее польза.

Миф 5. Время лечит. Нарушения после инсульта постепенно исчезнут сами по себе.

Мозг способен самовосстанавливаться и уменьшать нарушения только первых 2-3 недели, и то не у каждого пациента. Чтобы возобновить нарушенные функции, нужно пройти реабилитацию, заниматься с физтерапевтом, эрготерапевтом и логопедом.

Массаж, ванны, электростимуляция поврежденных конеченостей, пчелы, пиявки и капельницы с нейропротекторами не рекомендуются к использованию.

Миф 6. Инсульт возникает из-за стрессов, и с этим ничего нельзя сделать.

Среди факторов риска этого заболевания: преклонный возраст, плохой способ жизни, медицинские проблемы, курение, злоупотребление алкоголем, малая физактивность и ожирение.

Также в зоне риска люди с повышенным кровяным давлением, сахарным диабетом, высоким холестерином и мерцательной аритмией.

Медицина может определить факторы риска и рассчитать вероятность инсульта на ближайшие 5-10 лет. С такими знаниями можно дать совет пациентам и уменьшить риск болезни на 50-80%.

Миф 7. Чтобы избежать инсульта, нужно 1-2 раза в год ложиться в больницу “прокапаться” или почистить сосуды.

“Прокапывание” не имеет никаких научно подтвержденных плюсов в профилактике инсульта и его не рекомендуют во многих развитых странах.

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К слову, ранее Ульяна Супрун развенчала некоторые из популярных мифов относительно психического здоровья.