Ученые вылечили рак в терминальной стадии

Ученые, с помощью экспериментальной процедуры, смогли спасти женщину от рака груди в терминальной стадии.

Американским ученым удалось спасти женщину от рака груди в терминальной стадии. Для этого они использовали экспериментальное лечение, сообщает BBC.

В печени Джуди были опухоли размером с теннисный мяч, во всем ее теле были метастазы.

Новую технологию называют живыми лекарствами, поскольку препарат для лечения производят из собственных клеток пациента.

Сначала опухоль пациента исследуют на генетическом уровне, чтобы определить те мутации, благодаря которым рак можно сделать видимым для иммунной системы. Когда она начинает атаковать раковые опухоли, медики анализируют лейкоциты в крови пациента и выделяют среди них те, которые могут бороться с заболеванием.

Затем в лаборатории создают похожи клетки в огромных количествах.

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В случае Джуди уже через неделю после терапии начали происходить положительные изменения. Однако ученые считают, что такое лечение может подействовать не на всех.

– Процедура на стадии эксперимента, мы пока только учимся делать это правильно, но потенциально в будущем ее можно будет применить к любому раку. Нужно провести большую работу, но есть потенциал для смещения парадигмы в лечении рака до разработки уникального препарата для каждого пациента – это очень отличается от других видов лечения, – подытожил глава отдела хирургии Национального университета США по исследованию рака доктор Стивен Розенберг.

К слову, ученые выяснили, что сода может повысить эффективность химиотерапии.