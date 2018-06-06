Корь в Украине: группы риска будут вакцинировать бесплатно

В Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

– Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков, – отмечают в Минздраве.

Для этого уже заказали дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Их закупят на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

– В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и будут определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно, – говорится в сообщении.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека: 463 взрослых и 669 детей.

Читайте: Стремительный рост заболеваемости корью: прививать обяжут детей до 18 лет

Напомним, Факты ICTV узнали у врача-педиатра, координатора образовательного проекта Научные пикникиАнастасии Быковой-Шелевицкой о том, что нужно знать, чтобы не заболеть корью.