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Названа песня, которая может спасти жизнь

Песня Macarena испанской группы Los Del Rio может помочь при выполнении непрямого массажа сердца.

Ритм песни Macarena испанской группы Los Del Rio в 103 удара в минуту соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку при выполнении непрямого массажа сердца. Об исследовании испанских ученых пишет Science Alert.

Эксперимент показал, что с массажем сердца лучше всех справились студенты, пользовавшиеся метрономом, — 91% участников этой группы выдерживали правильный темп в 100-120 нажатий в минуту. На втором месте добровольцы, напевавшие испанскую песню, — 74% из них попадали в ритм. Хуже всех справились студенты, которые не пользовались ни метрономом, ни Macarena — нужную частоту удалось соблюсти лишь 21% из них.

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Авторы исследования отмечают, что, хотя эффективность метронома оказалась выше, его не всегда просто найти, поэтому знание хита 90-х может спасти чью-то жизнь.

Напомним, ученые определили, как снизить риск преждевременной смерти после перенесенного инфаркта.

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