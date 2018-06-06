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Вспышка ботулизма: Украина просит мир предоставить вакцины

Украина обратилась к международным организациям с просьбой предоставить вакцины против ботулизма в качестве благотворительной помощи.

Соответствующее письмо направила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает пресс-служба министерства.

– Такое решение было принято в связи с ожиданием сезонной вспышки заболевания ботулизмом, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Украина впервые на национальном уровне закупит сыворотки, среди которых и вакцина против ботулизма.

– До 2018 года закупка сывороток осуществлялась на средства областного или местного бюджетов, однако из-за отсутствия регистрации с 2014 года в Украине сыворотка отсутствует. Гуманитарные грузы до сих пор были единственным путем обеспечить граждан Украины специфическими сыворотками в случае необходимости. Так, в конце октября прошлого года по просьбе Минздрава Международный Комитет Красного Креста в Украине доставил 150 доз противоботулинического иммуноглобулина, который распределен между регионами, – отмечают в Минздраве.

По данным ведомства, с начала 2018 года в Украине зафиксировано 39 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых отравились 45 человек, 4 человека умерли.

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Напомним, с наступлением жары в Киеве была зафиксированавспышка ботулизма.

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